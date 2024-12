एलन बॉर्डर ने चुने दुनिया के 4 सबसे महान खिलाड़ी, इन खिलाड़ियों को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Allan Border Picks four Favourites player of All time : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर (Allan Border on 4 Favourites player of All time) ने विश्व क्रिकेट के चार ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे वो 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' मानते हैं . ऑस्ट्रेलियाई पूर्व दिग्गज ने पहले नंबर पर महान स्पिनर शेन वार्न को जगह दी है तो वहीं दूसरे नंबर पर एलन बॉर्डर की पसंद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और ऑल राउंडर इयान बॉथम बने हैं. इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई एलन बॉर्डर ने तीसरे नंबर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मर्व ह्यूजेस को जगह दी है तो वहीं नंबर 4 पर बॉर्डर की पंसद ब्रायन लारा बने हैं. एलन बॉर्डर ने इन चारों खिलाड़ियों को विश्व क्रिकेट में अपना फेवरेट करार दिया है. जिसे वो 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' मानते हैं.

शेन वार्न दुनिया के सबसे महान लेग स्पिनर

शेन वार्न विश्व क्रिकेट के सबसे महान लेग स्पिनर रहे हैं. वार्न टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. वार्न ने टेस्ट में 708 विकेट तो वहीं, वनडे में 293 विकेट लेने में सफल रहे हैं. वार्न ने आईपीएल में भी अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखाया था. आईपीएल करियर में महान वार्न ने 57 विकेट लिए थे. शेन वार्न यकीनन दुनिया के सबसे महान स्पिनरों में से एक रहे थे.

इयान बॉथम दुनिया के महान ऑराउंडर

इंग्लैंड के इयान बॉथम दुनिया के महान ऑराउंडर्स में से एक रहे हैं. 80s के दशक में इयान बॉथम ने विश्व क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर जो परफॉर्म किया था वो कमाल का था. इयान बॉथम ने टेस्ट में 5200 रन और 14 शतक लगाए थे तो वहीं, 383 विकेट लेने में सफल रहे हैं. वहीं, वनडे में बॉथम ने 2113 रन और 145 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी.

मार्वन ह्यूज, विश्व क्रिकेट का अनोखा क्रिकेटर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्वन ह्यूज अपने क्रिकेट के अलावा अपनी मूंछ के लिए काफी विख्यात हुए थे. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने साल 1985 से 1994 के बीच 53 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और 212 विकेट लेने में सफल रहे थे. ह्यूजेस हमेशा से ही दर्शकों के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे. दर्शकों को मैदान पर उनकी हरकतें बेहद पसंद थीं और फैन्स मैच के दौरान उनके वार्म अप की नकल भी किया करते थे. अपने साथी क्रिकेटरों के बीच, वे “फ्रूट-फ्लाई” के नाम से मशहूर थे. यह निकनेम उन्हें एलन बॉर्डर ने ही दिया था.

ब्रायन लारा, विश्व क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज

ब्रायन लारा टेस्ट क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज रहे हैं. लारा ने 400 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. लारा को यकीनन हम 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' कह सकते हैं. लारा ने अपने टेस्ट करियर में 11953 रन बनाए हैं जिसमें 34 शतक दर्ज है. वनडे में लारा ने 10405 रन बनाने का कमाल किया है. लारा के नाम वनडे में 19 शतक दर्ज है.

