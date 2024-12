ब्रेट ली ने चुने दुनिया के 4 सबसे महान खिलाड़ी, भारत के इस खिलाड़ी को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Brett Lee Picks four Favourites player of All Time : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee on Favourites player of All Time) ने अपने पंसद के 4 ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज विश्व क्रिकेट का सबसे महान क्रिकेटर मानते हैं. क्लबी क्रिकेट पर बात करते हुए ली ने अपने पसंद के 4 महानतम क्रिकेटर के नाम बताए हैं. पहले नंबर पर ली ने साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड को चुना है. वहीं, नंबर 2 पर ली की पसंद डेनिल लिली बने हैं. इसके अलावा नंबर 3 पर ब्रेट ली ने रिकी पोंटिंग को विश्व क्रिकेट का महान बल्लेबाज करार दिया है. वहीं, नंबर 4 पर ली की पसंद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बने हैं. ये ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जो ब्रेट ली के अनुसार दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में आते हैं.

बता दें कि एलन डोनाल्ड ने साउथ अफ्रीका के लिए 72 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 330 विकेट लेने में सफल रहे. वनडे में डोनाल्ड ने 272 विकेट चटकाए थे. डोनाल्ड को अपने समय का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माना जाता था. वहीं, डेनिस लिली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 70 टेस्ट खेलकर 355 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, वनडे में डेनिस लिली ने 63 मैच खेले और 103 विकेट लेने का कमाल किया.

इसके अलावा ब्रेट ली ने अपने फेवरेट ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में दो बल्लेबाजों को भी जगह दी है. ली ने रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर को भी चुना है. पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. पोटिंग ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की है. रिकी पोंटिंग ने टेस्ट में 168 मैच खेले और कुल 13378 रन बनाने में सफल रहे हैं. पोंटिंग ने टेस्ट में 41 शतक लगाने का कमाल किया था. इसके अलावा वनडे में पोंटिंग ने 13704 रन बनाए हैं. ODI में पोंटिंग के नाम 30 शतक दर्ज है. वहीं सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

तेंदुलकर ने टेस्ट में 51 शतक और वनडे में 49 शतक लगाए हैं. टेस्ट में तेंदुलकर ने 15921 रन बनाने में कामयाबी पाई है तो वहीं वनडे में सचिन के नाम 18426 रन दर्ज है. इन रिकॉर्डों को देखकर यकीनन हम कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी वाकई में ऑल टाइम ग्रेट हैं.