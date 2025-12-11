IPL 2026: ऑक्शन में इन तीन उम्रदराज खिलाड़ियों पर रहेगी फ्रेंचाइजियों की नजर, जो पल भर में पलट सकते हैं बाजी

IPL 2026 Auction Most Aged Players: 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला IPL 2026 का मेगा ऑक्शन इस बार सिर्फ युवा टैलेंट का लड़ाई नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे बड़े और अनुभवी चेहरों का भी इम्तिहान बनेगा जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर भी नई शुरुआत की राह तलाश रहे हैं. रजिस्टर्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में से 359 नामों को अंतिम लिस्ट में जगह मिली है जिनमें 16 भारतीय स्टार और 96 विदेशी कैप्ड खिलाड़ियों के साथ 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी भी दौर में शामिल हैं.

इसमे अधिकांश खिलाड़ी 25 से 35 वर्ष की आयु के दायरे में हैं और वहीं चालीस की उम्र की दहलीज तक पहुंच चुके कुछ दिग्गज एक आखिरी IPL करियर-टर्न की उम्मीद लेकर मैदान में उतर रहे हैं. इस दौर में तीन सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन पर टीमें बोली लगा सकती हैं.

1. कर्ण शर्मा (38 वर्ष) 2. उमेश यादव (38 वर्ष) और 3. रिचर्ड ग्लीसन (38 वर्ष)

चलिए IPL के आंकड़ों के हिसाब से प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

कर्ण शर्मा (बेस प्राइस - ₹50 लाख): इनकी बात करें तो आईपीएल की 90 पारियों में उनके खाते में 83 विकेट हैं और इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.38 और औसत 27 के आस-पास रही है. साल 2025 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे कर्ण शर्मा को नए नियमों ने फिर से अनकैप्ड भारतीय कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है. आपको बता दें की वो भारतीय खिलाड़ी जिनका अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच पांच साल पुराना हो चुका है वो अनकैप्ड माने जाते हैं.

कर्ण शर्मा पर कौन-सी टीम लगाएगी बोली?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनके साथ जा सकती है क्योंकि वह पहले भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उनकी लोअर-ऑर्डर बल्लेबाज़ी और बीच के ओवरों में रनों पर ब्रेक लगाने की कला RCB को पसंद आ सकती है. वहीं दूसरा विकल्प उनके लिए सनराइज़र्स हैदराबाद यानि की (SRH) हो सकती है. एडम जंपा के टीम से रिलीज होने के बाद स्पिन यूनिट में अनुभव की कमी दिख रही. ऐसे में हर्ष दुबे और जीशान अंसारी जैसे उभरते खिलाड़ियों के बीच कर्ण शर्मा एक सीनियर और मैच-विनर दोनों की ही भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि उनके करियर का अंतिम चरण और चोटों का इतिहास भी किसी भी टीम के लिए सोचने वाली बात रहेगी.

2. उमेश यादव-38 वर्ष: (बेस प्राइस - ₹1.5 करोड़)

तेज गेंदबाज़ी में नई गेंद को स्विंग कराने का उनका अनुभव IPL में हमेशा अहम रहा है. पिछले सीजन में अनसोल्ड रहने के बाद भी घरेलू क्रिकेट (SMAT) में उनकी वापसी ने फिर उम्मीदें जगा दी हैं.

किस टीम की हो सकती है नजर?

SRH में पेस यूनिट का बैकअप थोड़ा कमजोर है. ऐसे में उमेश का पावरप्ले अनुभव टीम को मदद दे सकता है. वहीं केकेआर (KKR) के लिहाज से बात करें तो ईडन गार्डन्स की पिच स्विंग गेंदबाजों का साथ देती है और वहां उमेश पहले भी शानदार रहे हैं. बजट बचाने की कोशिश कर रही KKR के लिए वह सही विकल्प बन सकते हैं.

3. रिचर्ड ग्लीसन - 38 वर्ष (बेस प्राइस: ₹75 लाख)

रिचर्ड ग्लीसन के टी20 करियर के आंकड़े की बात करें तो 130 इनिंग्स में 149 विकेट उनके नाम है और उनकी इकॉनमी 8.17 और औसत 23.55 की रही है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ग्लीसन ने IPL 2024 में भले ही बेहद सीमित मैच खेले हों, लेकिन उनका फ्रैंचाइज लीग अनुभव और टी20 स्पेशलिस्ट स्किल उन्हें फिर चर्चा में ला सकता है.

किस टीम को उनकी जरूरत पड़ सकती है?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अक्सर एक अतिरिक्त अनुभवी गेंदबाज को स्क्वॉड में रखना पसंद करता है और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) लंबे टूर्नामेंट में इंजरी रिप्लेसमेंट या डेथ बॉलिंग बैकअप के लिए ग्लीसन उपयोगी साबित हो सकते हैं. उनका शायद बड़ा प्रभाव न दिखा हो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता उन्हें प्लेऑफ़ जैसे दबाव वाले मैचों में अहम विकल्प बना सकती है.

IPL 2026 उम्रदराज खिलाड़ी भी चौंका सकते हैं. हालांकि अपने बढ़ती उम्र और सीमित मैच फिटनेस के कारण टीमें इन पर भारी बोली लगाने से बच सकती हैं, लेकिन कम लागत में अनुभव का पैकेज चाहने वाली फ्रेंचाइज़ियों के लिए ये खिलाड़ी बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं जो मौका मिलने पर बड़ा कारनामा कर सकते हैं.

