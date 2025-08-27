सर एलिस्टेयर कुक ने इन दो खिलाड़ियों को बताया विश्व क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

Alastair Cook Picks best bowler in World cricket : सर एलिस्टेयर कुक ने ऐसे दो गेंदबाजों का चुनाव किया है जिसे वो वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. स्टीक टू क्रिकेट के साथ इंटरव्यू के दौरान कुक ने दो गेंदबाजों का चुनाव किया है. एलिस्टेयर कुक के अनुसार मुरलीधरन और शेन वार्न दो ऐसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे जिसके खिलाफ उन्होंने खेला है. दोनों गेंदबाजों को कुक को दुनिया का महान गेंदबाज करार दिया है. (Alastair Cook on best bowler ever faced).

बता दें कि मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. मुरलीधलन ने टेस्ट में 133 मैच खेलकर कुल 800 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इसके अलावा Muttiah Muralitharan इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 495 मैच में 1347 रन बनाने में सफल रहे थे.

वहीं, टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज शेन वार्न रहे हैं. वार्न ने 145 मैच में 708 विकेट लिए थे. वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में शेन वार्न ने 339 मैच में कुल 1001 विकेट लेने का कमाल किया था. यकीनन वार्न और मुरलीधरन विश्व क्रिकेट के दो सबसे महान गेंदबाज हैं.

दूसरी ओर Alastair Cook इंग्लैंड के महान बल्लेबाज और कप्तान रहे हैं. कुक ने अपने टेस्ट करियर में 161 मैच खेलकर 12472 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 33 शतक और 57 अर्धशतक दर्ज रहे हैं. कुक का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 294 रन रहा है. कुक के करियर में कई उपलब्धियाँ दर्ज हैं, इंग्लैंड की दो सबसे बड़ी विदेशी जीतों में उनकी अहम भूमिका भी रही थी, साल 2010-11 की एशेज जीत और 2012 में भारत में टेस्ट सीरीज़ जीत. 2010-11 की एशेज सीरीज़ में, कुक ने 766 रन बनाए, जिसमें एक यादगार 235* रन भी शामिल है, जिससे इंग्लैंड को 24 सालों में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली एशेज जीत हासिल करने में सफलता मिली थी.



