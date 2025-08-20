Asia Cup: अपनी बॉलिंग की वजह से मात खा गए यशस्वी जायसवाल! अजीत अगरकर के बयान ने चौंकाया

Ajit Agarkar Big Statement: अगले महीने की नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप की टीम इंडिया में कई सरप्राइज हैं. इसकी बड़ी वजह टीम इंडिया का बेहद मजबूत बेंच होना है. लेकिन खासकर श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का टीम में नहीं होना फैंस को खासा चौंका रहा है. कई फैंस कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल इस टीम में रहना डिजर्व करते थे. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने इन खिलाड़ियों के बाहर रखे जाने पर विस्तार से वजहें बताई.

शानदार प्रदर्शन के साथ गेंदबाजी भी बड़ी वजह

चयन समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर रखे जाने पर बताया कि जायसवाल का नहीं चुना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी एक वजह अभिषेक शर्मा के शानदार फॉर्म और उनका ऑलराउंडर होना है.

आगरकर ने कहा, 'जहां तक यशस्वी जायसवाल की बात है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है. अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में जो किया है वो शानदार है और वह लगातार टीम के साथ हैं. इसके अलावा वह गेंदबाजी भी कर सकते हैं जो टीम को एक एक्स्ट्रा विकल्प देता है. जरूरत पड़ने पर कप्तान उनका इस्तेमाल कर सकते हैं.'

वैसे जायसवाल भी लेगब्रेक गेंदबाजी तो करते हैं. लिस्ट-A के 33 मैचों में उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए हैं. जबकि, पार्ट टाइम स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिषेक शर्मा ने 17 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में 6, 24 फर्स्ट क्लास में 20, 61 लिस्ट-A मैचों में 38, और 146 टी-20 मैचों में 47 विकेट अपने नाम किए हैं.

ओपनर्स की भरमार

चयन समिति के प्रेस कांफ्रेंस में ये भी साफ हो गया कि ओपनर्स के लिए अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन टीम इंडिया के तीन ओपनर्स होंगे. जबकि, यशस्वी जायसवाल को चौथे ओपनर के तौर पर रिजर्व में जगह दी गई है. माना जा रहा है कि गिल या यशस्वी में से किसी एक को ही टीम इंडिया में चुना जाना था और ऐसे में चयन समिति ने कोच गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार के साथ गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को तवज्जो दी.

किसी को मौका, किसी का पत्ता साफ

मुख्य चयनकर्ता ने पत्रकारों से ये भी कहा, 'कोई न कोई तो हमेशा छूटेगा. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यशस्वी को मौका नहीं मिला. उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. जहां तक श्रेयस की बात है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं. उनकी कोई गलती नहीं है, न ही हमारी है. इस वक्त हमें सिर्फ 15 खिलाड़ी ही चुनने हैं. उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा.'

यह भी पढ़ें- Kapil Dev vs Imran Khan: कपिल देव या इमरान खान, कौन था बेस्ट ऑलराउंडर? उपलब्धियां देती हैं जवाब