Gold Price Today: त्योहारी सीजन में सोना-चांदी रिकॉर्ड स्तर से फिसला, आज 10 ग्राम गोल्ड हुआ इतना सस्ता

त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की कीमत (Gold Silver Price Today) हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. बीते एक साल में सोना लगातार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच चुका है . ऐसे में अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो सोने-चांदी का ताजा रेट चेक करना जरूरी है.

आज 10 ग्राम सोने का रेट

आज यानी 25 सितंबर को भी सोने-चांदी के दामों (Gold Silver Rate Today) में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, देशभर में सोने की कीमतें (Gold Rate Today) फिलहाल 1,13,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई हैं , जो बुधवार को 1,14,360 रुपये था.

यानी बुधवार के मुकाबले सोना करीब 1,240 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. अगर इसे ग्राम के हिसाब से देखें तो सोना करीब 124 रुपये प्रति ग्राम नीचे आया है.

सोने की कीमत में तेजी की क्या है वजह?

हाल ही में सोना 1,14,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया था, जो अब तक का नया रिकॉर्ड है. इसके पीछे एक साथ कई वजहें हैं. त्योहारों की मांग बढ़ने के अलावा निवेशक भी सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहे हैं. अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद ने सोने की चमक और बढ़ा दी है.

केडिया एडवाइजरी के अमित गुप्ता के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक ब्याज कटौती की उम्मीदों ने सोने की मांग बढ़ाई है. अक्टूबर में ब्याज दर घटने की 90% और दिसंबर में 73% संभावना जताई जा रही है. कम ब्याज दर के माहौल में सोना एक आकर्षक निवेश बन जाता है, क्योंकि यह बिना ब्याज का भी मजबूत रिटर्न देने वाला एसेट साबित होता है.

भू-राजनीतिक तनाव और सोने की बढ़ती डिमांड का असर

रूस और नाटो के बीच तनाव जैसी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी सोने को सपोर्ट दे रही हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश पिछले तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय बैंक भी लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं और हाल ही में 63 टन सोना खरीदा गया है.

पिछले एक साल में सोना 50% से ज्यादा महंगा

अमित गुप्ता के मुताबिक, फेड की पॉलिसी में नरमी, ETF में तेज निवेश, केंद्रीय बैंकों की खरीद और भू-राजनीतिक जोखिम, इन सबका मिला-जुला असर सोने की कीमत को नई ऊंचाई पर ले गया है. पिछले एक साल में सोना 50% से ज्यादा बढ़ चुका है और रुपये की कमजोरी ने इसमें और इजाफा किया है. यही वजह है कि सोना अभी भारत में सबसे ज्यादा फायदा देने वाला निवेश बना हुआ है.

आज अलग-अलग शहरों में क्या है सोने का रेट?

दिल्ली में आज सोने का भाव 1,12,720 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में आज सोने का भाव1,12,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

बेंगलुरु में आज सोने का भाव1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में आज सोने का भाव1,12,760 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में आज सोने का भाव सबसे ज्यादा 1,13,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

MCX पर सोने का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स भाव 1,12,550 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, स्पॉट प्राइस 3,748 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि बुधवार को यह 3,759 डॉलर था.

चांदी का ताजा रेट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों (Silver Price Today) में भी हलचल दिखी है. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी का दाम 1,33,950 रुपये प्रति किलो रहा है, जबकि बुधवार को यह 1,34,990 रुपये था. एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर के लिए चांदी का फ्यूचर्स भाव भी 1,33,950 रुपये पर रहा.