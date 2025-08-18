Asia Cup India Squad: सेलेक्शन मीटिंग में होगा बखेड़ा, इस खिलाड़ी को लेकर भिड़ सकते हैं गंभीर और अगरकर

Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है. इसके लेकर फैन्स के उत्सुकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, रिपोर्ट्स में कुछ बड़े चयन फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति मंगलवार को मुंबई में टीम चुनने के लिए बैठक करेगी. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि एशिया कप के लिए किन-किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में चयन समिति की ओर से 3 बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है. जिसमें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का चयन न होना सबसे दिलचस्प विषयों में से एक होगा.

इस खिलाड़ी को लेकर आपस में भिड़ सकते हैं गंभीर और अगरकर

रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप के लिए टी20I टीम में शुभमन गिल के लिए कोई जगह नहीं होगी. चयन समिति कथित तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पसंदीदा सलामी ओपनर के रूप में देख रही है, जबकि यशस्वी जायसवाल तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम में मौका मिल सकता है. हालांकि, अगर भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर गिल के चयन के लिए ज़ोरदार वकालत करते हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं. ऐसे में जायसवाल की जगह टीम में मुश्किल हो जाएगी.

मोहम्मद सिराज को मिलेगा आराम

इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ होने के बावजूद, सिराज को एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिलने की पूरी संभावना है. जसप्रीत बुमराह की हालिया फिटनेस समस्याओं के बावजूद, उन्हें एशिया कप के लिए चुने जाने की संभावना है, ऐसे में सिराज का चयन मुश्किल हो जाता है. सिराज को चयनकर्ता आराम दे सकते हैं. चयन समिति अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे अन्य तेज़ गेंदबाज़ों को एशिया कप में प्राथमिकता दे रसकती है. मोहम्मद शमी का भी चुना जाना मुश्किल है.

श्रेयस अय्यर पर भी होगी चर्चा

वहीं, चयन समिति की बैठक में श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा होगी, उम्मीद यही है कि अय्यर को लेकर चयनकर्ता फैसला करेंगे. वैसे, रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, अय्यर को एक बार फिर टी20 टीम में जगह नहीं मिल पाएगी. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का मध्यक्रम में चयन तय माना जा रहा है, जबकि शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पंड्या के साथ ऑलराउंडर की जगह के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं.