विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup India Squad: सेलेक्शन मीटिंग में होगा बखेड़ा, इस खिलाड़ी को लेकर भिड़ सकते हैं गंभीर और अगरकर

India Asia Cup 2025 Squad: एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में चयन समिति की ओर से 3 बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है.  जिसमें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का चयन न होना सबसे दिलचस्प विषयों में से एक होगा. 

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup India Squad: सेलेक्शन मीटिंग में होगा बखेड़ा, इस खिलाड़ी को लेकर भिड़ सकते हैं गंभीर और अगरकर
Shubman Gill may not make India's Asia Cup squad
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप के लिए टीम चयन के लिए मुंबई में बैठक करेगी.
  • टेस्ट कप्तान गिल को टीम में न चुनने की संभावना जताई जा रही है, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन प्राथमिक ओपनर हैं.
  • सिराज को इंग्लैंड दौरे के बाद आराम दिए जाने की संभावना है, जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया जा सकता है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है. इसके लेकर फैन्स के उत्सुकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है,  रिपोर्ट्स में कुछ बड़े चयन फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है.  अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति मंगलवार को मुंबई में टीम चुनने के लिए बैठक करेगी. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि एशिया कप के लिए किन-किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा.  क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में चयन समिति की ओर से 3 बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है.  जिसमें टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का चयन न होना सबसे दिलचस्प विषयों में से एक होगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

इस खिलाड़ी को लेकर आपस में भिड़ सकते हैं गंभीर और अगरकर

रिपोर्ट के अनुसार, एशिया कप के लिए टी20I टीम में शुभमन गिल के लिए कोई जगह नहीं होगी.  चयन समिति कथित तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पसंदीदा सलामी ओपनर के रूप में देख रही है, जबकि यशस्वी जायसवाल  तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम में मौका मिल सकता है.  हालांकि, अगर भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर गिल के चयन के लिए ज़ोरदार वकालत करते हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं.  ऐसे में जायसवाल की जगह टीम में मुश्किल हो जाएगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

मोहम्मद सिराज को मिलेगा आराम

इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ होने के बावजूद, सिराज को एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिलने की पूरी संभावना है.  जसप्रीत बुमराह की हालिया फिटनेस समस्याओं के बावजूद, उन्हें एशिया कप के लिए चुने जाने की संभावना है, ऐसे में सिराज का चयन मुश्किल हो जाता है. सिराज को चयनकर्ता आराम दे सकते हैं.  चयन समिति अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे अन्य तेज़ गेंदबाज़ों को एशिया कप में प्राथमिकता दे रसकती है. मोहम्मद शमी का भी चुना जाना मुश्किल है. 

Latest and Breaking News on NDTV

श्रेयस अय्यर पर भी होगी चर्चा

वहीं, चयन समिति की बैठक में श्रेयस अय्यर को लेकर चर्चा होगी, उम्मीद यही है कि अय्यर को लेकर चयनकर्ता फैसला करेंगे. वैसे, रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद,  अय्यर को एक बार फिर टी20  टीम में जगह नहीं मिल पाएगी. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का मध्यक्रम में चयन तय माना जा रहा है, जबकि शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर, हार्दिक पंड्या के साथ ऑलराउंडर की जगह के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Mohammed Siraj, Gautam Gambhir, Ajit Agarkar, Shreyas Santosh Iyer, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com