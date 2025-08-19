India's Asia Cup 2025 Squad:एशिया कप के टीम चयन में अजीत अगरकर ले सकते हैं 3 बोल्ड फैसले, चौंक जाएंगे फैन्स

Asia Cup team selection: एशिया कप के लिए भारतीय टीम (Asia Cup 2025 India Squad) का ऐलान आज होने वाला है. टीम की घोषणा भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होने की संभावना है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के टी20 कप्तान और चयन समिति के अध्यक्ष शामिल होंगे. एशिया कप, जो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, 2024 टी20 विश्व कप में भारत की जीत के ठीक एक साल बाद खेला जाएगा. इस बार एशिया कप के लिए भारतीय टीम में 15 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. वहीं, टीम के चयम में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) 3 बोल्ड फैसले ले सकते हैं.

शुभमन गिल को नहीं मिलेगा मौका

शुभमन गिल के लिए एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के लिए टीम में जगह नहीं होगी. इसको लेकर अगरकर बड़ा फैसला कर सकते हैं. दरअसल, गिल टेस्ट टीम के कप्तान हैं और उन्होंने आईपीएल में अच्छी बल्लेबाजी की है. लेकिन गिल के लिए टी-20 टीम में जगह नहीं बन रही है. सेलेक्शन कमेटी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बतौर ओपनर टीम में चाह रहा है. वहीं, विकल्प ओपनर के लिए पहली पसंद यशस्वी जायसवाल हैं. ऐसे में यदि गिल के लिए रास्ता बनता है तो जायसवाल को ड्रॉप करना होगा.

श्रेयस अय्यर की किस्मत फिर दे सकती है धोखा

एक बार श्रेयस अय्यर की वापसी अधर में लटक सकती है. चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भी अय्यर के लिए एशिया कप की टीम में जगह बना पाना मुश्किल है. तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और वॉशिंगटन सुंदर के रहने से अय्यर के लिए जगह बना पाना मुश्किल होगा. ऐसे में अजीत अगरकर क्या फैसला करते हैं, यह देखना दिलचस्प होने वाला है.

मोहम्मद सिराज को आराम

इंग्लैंड में कमाल की गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज को आराम दिया जाएगा. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को टीम में चुना जा सकता है. सिराज के अलावा मोहम्मद शमी का भी टीम में चुना जाना न के बराबर है. वहीं, टीम में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को शामिल किया जा सकता है.