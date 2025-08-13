Fastest Centuries In Asia Cup: सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले पांच बल्लेबाज, टॉप 5 में एक भारतीय भी शामिल

Fastest Centuries in Asia Cup History: एशिया कप 2025 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं, लेकिन देश में इसकी रोमांचकता का खुमार अभी से छाने लगा है. लोग भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं. 1984 से आगाज हुए इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल से इसका साख बढ़ाया है. यहां कई बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक खेल से लोगों का दिल जीता है. लोग आज भी उन बल्लेबाजों को याद करते हैं. एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज से पूर्व बात करें यहां किन पांच बल्लेबाजों ने सबसे तेज शतक लगाया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

शाहिद अफरीदी

खास लिस्ट में पहला नाम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का आता है. जिन्होंने साल 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ दांबुला में जबर्दस्त बल्लेबाजी की थी. इस मुकाबले में उन्होंने महज 53 गेंदों में शतक जड़ दिया था. जिसके बाद से एशिया कप में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा उन्हीं के नाम दर्ज है. उस मुकाबले में उन्होंने कुल 60 गेंदों का सामना किया था. इस बीच 17 चौकों और चार छक्कों की मदद से 124 रन बनाने में कामयाब हुए थे. परिणामस्वरूप यह मुकाबला पाकिस्तान की टीम 139 रनों से अपने नाम करने में कामयाब हुई थी.

सनथ जयसूर्या

लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम श्रीलंकाई पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या का आता है. 56 वर्षीय जयसूर्या ने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी आक्रामकता से हर किसी का दिल जीत लिया था. उस दौरान उन्होंने कराची में 55 गेंदों में शतक पूरा किया था. नतीजन यह मुकाबला श्रीलंकाई टीम 158 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. इस मैच में जयसूर्या ने 88 गेंदों में 130 रनों का योगदान दिया था.

सुरेश रैना

टॉप फाइव में भारतीय पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना का भी नाम आता है. जिन्होंने 2008 में हांगकांग के खिलाफ कराची में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. इस मुकाबले में उन्होंने 66 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी. भारत की तरफ से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में वह सबसे तेज शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

इफ्तिखार अहमद

चौथे स्थान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी के लिए प्रयासरत इफ्तिखार अहमद का नाम आता है. 34 वर्षीय बल्लेबाज ने 2023 में नेपाल के खिलाफ मुल्तान में 67 गेंदों में शतक जड़ा था.

शाहिद अफरीदी

टॉप फाइव में शाहिद अफरीदी का नाम एक बार फिर आता है. उन्होंने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में विस्फोटक बल्लेबाजी की थी. उस दौरान उन्होंने 68 गेंदों में सैकड़ा पूरा कर लिया था.

