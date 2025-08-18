विज्ञापन
अहमद शहजाद की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, भारत नहीं, इस टीम को बताया Asia Cup 2025 का विजेता

Who will win the Asia Cup 2025?: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाने वाला है. (who will win asia cup 2025 prediction), उससे पहले अहमद शहजाद ने एशिया कप के विजेता को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है.

अहमद शहजाद की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, भारत नहीं, इस टीम को बताया Asia Cup 2025 का विजेता
Ahmad Shahzad predicts on Asia Cup 2025 Final Team
Asia Cup 2025  Winner prediction: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद  (Ahmad Shahzad  on Asia Cup 2025) ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK match in Asia Cup 2025) के बीच मैच को लेकर बात की है और साथ ही एशिया कप का विजेता इस बार कौन होगा (Who will win the Asia Cup 2025). उस टीम को लेकर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी राय दी है. पाकिस्तानी क्रिकेटर को उम्मीद है कि इस बार भारत और पाकिस्तान के मैच काफी रोमांचक होगा और दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर होगी. बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाने वाला है. 

पाकिस्तान के Khel Shel के सोशल मीडिया एक्स पर जारी वीडियो में शहजाद (Pakistan cricketer Ahmed Shehzad on Asia Cup 2205) ने एशिया कप के विजेता और भारत -पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विजाता को लेकर भविष्यवाणी की है. 

दोनों टीमों के पास जीतने का मौका

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, "मुझे जहां तक लगता है कि कागज पर भारतीय टीम काफी मजबूत हैं. यहां तक कि भारतीय टीम का हालिया फॉर्म में जबरदस्त है. इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की टीम हाल में खराब खेल रही है. ऐसे में देखा जाए तो भारतीय टीम, पाकिस्तान से काफी आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन यहां भारत और पाकिस्तान की है. जब भी दोनों टीमों के बीच मैच होता है तो ये मैच  प्रेशर वाले होते हैं. अब जब प्रेशर वाली बात होती है तो फिर दोनों टीम एक जैसी होती है.'

शहजाद ने आगे ये कहा, "देखिए प्रेशर एक ऐसी चीज है जो टीमों को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है. प्रेशर के अंदर आप गलतियां करते हैं और इसकी गुंजाइशज्यादा होती है". 

अहमद शहजाद ने आगे कहा, " दोनों तरफ से प्रेशर में गलितयां होती है. दोनों टीमों के अंदर मैच को जीतने की काबियत हैं. कागज पर भारत के पास ज्यादा मैच विनर हैं लेकिन जब भी प्रेशर वाले मैच होते हैं तो मैच विनरों के भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है. क्योंकि मैंने अपने करियर में ऐसा ही महसूस किया है". 

इस टीम को बताया एशिया कप 2025 का विजेता (Asia Cup 2025 Winner Predictions by Ahmed Shehzad)

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आगे कहा, "मेरे ख्याल से 50-50 की है .जब भी मैच होगा तो दोनों टीमें जीत की 50-50 हकदार होगी. मैं पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा. इस दफा न सिर्फ पाकिस्तान भारत से मैच जीते बल्कि एशिया कप का भी खिताब जीते. मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतकर अपने फैन्स को खुखियां लौटाएं, पाकिस्तानी फैन्स इस समय उदास है. वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को जीते."

एशिया कप  शेड्यूल
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान
ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल
9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान
17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल
20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल 

बाबर और रिजवान को मौका नहीं

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है. जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. (Pakistan announces squad for Asia Cup 2025)

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमां, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम.

