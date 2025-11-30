विराट कोहली के दमदार शतक के बाद, बल्लेबाजी कोच बोले- अब कोई सवाल न पूछे

विराट कोहली... यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों क्रिकेट फैंस की उम्मीद है कि जब भी टीम मुश्किल में फंसेगी तब यह खिलाड़ी आगे बढ़कर जीत दिलाएगा. आज धोनी के शहर रांची में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला. किंग कोहली ने अपने दमदार शतक की मदद से टीम इंडिया का खाता जीत के साथ खुलवाया. भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. विराट के शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बड़ा बयान दिया है.

कोच ने कहा- कोहली के भविष्य पर सवाल नहीं

मैच से पहले और इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली की फॉर्म और भविष्य को लेकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया. कोटक ने साफ कहा, "जिस तरह से विराट खेल रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए."

विराट कोहली ने जड़ा शानदार शतक

भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का रहा, जिन्होंने मुश्किल समय में बल्लेबाजी करते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा. उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. कोहली के अलावा, कप्तान केएल राहुल (60 रन) और रोहित शर्मा (57 रन) ने भी अर्धशतकीय पारियाँ खेलकर टीम को मजबूत आधार दिया.

साउथ अफ्रीका ने दी कड़ी टक्कर

350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही, जब अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती झटके दिए. हालांकि, मैथ्यू ब्रीत्जकी (72) और आखिर में कॉर्बिन बॉश की पारी ने मैच को रोमांचक बना दिया.

गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन

आखिर में भारतीय गेंदबाजों ने धैर्य बनाए रखा और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारत के लिए कुलदीप यादव सबसे सफल रहे, जिन्होंने 4 अहम विकेट झटके. तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह को 2 और प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला. कृष्णा ने आखिरी ओवर में बॉश का विकेट लेकर टीम इंडिया को 17 रनों से रोमांचक जीत दिलाई. अब सीरीज का अगला मुकाबला 3 दिसंबर, बुधवार को रायपुर में खेला जाएगा.