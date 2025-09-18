विज्ञापन
बॉयकॉट के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा, पूर्व क्रिकेटर ने लगा दिया यह आरोप, फैंस ने भी किया समर्थन

Asia Cup 2025: एक तरफ एशिया कप चल रहा है, तो इसी बीच उसके पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान बोर्ड पर ऐसा आरोप लगा दिया है, जो उसे शर्मसार करने को काफी है

बॉयकॉट के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा, पूर्व क्रिकेटर ने लगा दिया यह आरोप, फैंस ने भी किया समर्थन
IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम की फाइल फोटो
  • पूर्व क्रिकेटर अतीक-उज-जमां ने टीम को दी गई ड्रेस की घटिया गुणवत्ता को लेकर पीसीबी पर सवाल उठाए
  • जमां ने अन्य देशों की टीमों की जर्सी के मुकाबले पाकिस्तान की जर्सी की कमजोर क्वालिटी की ओर ध्यान आकर्षित किया
  • 'पेशेवर लोगों की जगह-दोस्तों को टेंडर मिलने से किट की गुणवत्ता प्रभावित हो रही'
पाकिस्तान क्रिकेट में नियमित अंतराल पर कोई ड्रामा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बुधवार को उसके बॉयकॉट एशिया कप (Asia Cup 2025) ड्रामे पर मजाक बनना बंद भी नहीं हुआ है, तो अब उसकी क्रिकेट में एक और ड्रामा पैदा हो गया है. उसके पूर्व क्रिकेटर अतीक-उज-जमां ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर टीम के खिलाड़ियों को घटिया मैटेरियल की ड्रेस देने का आरोप लगाया है. जमां ने X हैंडल पर टीम को दी गई ड्रेस पर असंतुष्टि जताते हुए बाकी देशों और पाकिस्तान टीम की जर्सी की गुणवत्ता में दिखाई पड़ रहे अंतर की ओर इशारा किया.

इस पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, 'पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ही निम्न स्तर की किट (ड्रेस) में पसीना बहा रहे हैं, जबकि देशों की ड्रेस बहुत बढ़िया है. जब पेशेवर की जगह यारों-दोस्तों कों टेंडर दिया जाता है, तो फिर कुछ ऐसा ही होता है. पसीने से ज्यादा यहां भ्रष्टाचार टपक रहा है.'

पाकिस्तान फैंस के ऐसे कई कमेंट हैं, मतलब पूर्व क्रिकेटर की बात में दम है

इस महिला फैन ने भी समर्थन किया है. मतलब किट का स्तर खराब ही है

क्वलिटी की बात तो छोड़िए, यहां तो बात किट के रंग तक जा पहुंची है

मुद्दा कोई भी हो, भारतीयों को हाथ धोने का मौका मिलता हो, तो फिर कहां छोड़ते हैं

