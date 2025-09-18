बॉयकॉट के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट में नया ड्रामा, पूर्व क्रिकेटर ने लगा दिया यह आरोप, फैंस ने भी किया समर्थन

पाकिस्तान क्रिकेट में नियमित अंतराल पर कोई ड्रामा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बुधवार को उसके बॉयकॉट एशिया कप (Asia Cup 2025) ड्रामे पर मजाक बनना बंद भी नहीं हुआ है, तो अब उसकी क्रिकेट में एक और ड्रामा पैदा हो गया है. उसके पूर्व क्रिकेटर अतीक-उज-जमां ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर टीम के खिलाड़ियों को घटिया मैटेरियल की ड्रेस देने का आरोप लगाया है. जमां ने X हैंडल पर टीम को दी गई ड्रेस पर असंतुष्टि जताते हुए बाकी देशों और पाकिस्तान टीम की जर्सी की गुणवत्ता में दिखाई पड़ रहे अंतर की ओर इशारा किया.

Pakistan players sweating through low-quality kits while others wear proper dry-fits. This is what happens when tenders go to friends, not professionals. Corruption dripping more than the sweat. #PAKvsUAE — Atiq-uz-Zaman (@Atiq160Test) September 17, 2025

इस पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, 'पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ही निम्न स्तर की किट (ड्रेस) में पसीना बहा रहे हैं, जबकि देशों की ड्रेस बहुत बढ़िया है. जब पेशेवर की जगह यारों-दोस्तों कों टेंडर दिया जाता है, तो फिर कुछ ऐसा ही होता है. पसीने से ज्यादा यहां भ्रष्टाचार टपक रहा है.'

पाकिस्तान फैंस के ऐसे कई कमेंट हैं, मतलब पूर्व क्रिकेटर की बात में दम है

Great point 👌 — Muhammad Haroon (@coachharoon) September 17, 2025

इस महिला फैन ने भी समर्थन किया है. मतलब किट का स्तर खराब ही है

क्वलिटी की बात तो छोड़िए, यहां तो बात किट के रंग तक जा पहुंची है

The colour of the kit is too dark … considering the hot and humid conditions where Pakistan team normally play …there kits should be lime green instead of dark…. — Shahid Shah (@shahidtrimzi) September 17, 2025

मुद्दा कोई भी हो, भारतीयों को हाथ धोने का मौका मिलता हो, तो फिर कहां छोड़ते हैं