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7 छक्के, 61 रन और वर्ल्ड नंबर-2 की छलांग, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मचाई तबाही, गेल का रिकॉर्ड टूटा

पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद पर 61 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के लगाए. अभिषेक ने अपनी पारी में 218 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की.

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7 छक्के, 61 रन और वर्ल्ड नंबर-2 की छलांग, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मचाई तबाही, गेल का रिकॉर्ड टूटा
अभिषेक शर्मा का तूफान

एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच में भारत के अभिषेक शर्मा ने 20 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया. अपनी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने टी-20 में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक ने अपने करियर में 400 टी-20 छक्के पूरा करने में सफल रहे. भारत के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक अब टी-20 में गेदों के हिसाब से सबसे तेज 400 छक्के पूरा करने वाले दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज बन गए  हैं. अभिषेक ने 3513 गेंद खेलकर 400 टी-20 छक्के पूरा किए. वहीं, इस मामले में आंद्रे रसेल नंबर 1 पर हैं जिन्होंने गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 400 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. रसेल ने 3017 गेंद खेलकर 400 टी-20 छक्के लगाए हैं. 

400 T20 छक्के लगाने में सबसे कम गेंदें

  • 3027 आंद्रे  रसेल
  • 3513 अभिषेक शर्मा
  • 3557 क्रिस गेल
  • 3803 टिम डेविड
  • 3944  किरॉन पोलार्ड
  • 4045 निकोलस पूरन
  • 4072 इवीन लुईस

बता दें कि अभिषेक ने  केवल 27 गेंद पर 61 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने 3 चौके और 7 छक्के लगाए, अभिषेक को अराफात मिन्हास ने अपनी गेंद पर  स्टंप आउट कराकर पवेलियन भेजा. इसके अलावा अभिषेक ने अपनी 61 रन की पारी में एक कैलेंडर ईयर में सबसे कम गेंदों में 100 टी-20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबूर 2 पर पहुंच गए हैं. गेल ने इस साल अबतक केवल 651 गेंद खेले हैं और 100 टी-20 छक्के पूरा कर लिए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर आंद्रे रसेल हैं. रसेल ने साल 2019 में 589 गेंद खेलकर 100 टी-20 छक्के पूरा करने का कमाल कर दिखाया था. 

एक कैलेंडर ईयर में सबसे कम गेंदों में 100 T20 छक्के

  • 589 गेंद - आंद्रे रसेल (2019)
  • 651 गेंद -अभिषेक शर्मा (2026)
  • 653 गेंद -डेवाल्ड ब्रेविस (2025)
  • 724 गेंद- क्रिस गेल (2016)
  • 728 गेंद -करनबीर सिंह (2025)

भारत-पाकिस्तान टी-20I मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

  • 7 - युवराज सिंह, अहमदाबाद, 2012
  • 7 - अभिषेक शर्मा, निशिन, 2026
  • 5 - अभिषेक शर्मा, दुबई, 2025

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Abhishek Sharma, India, Pakistan, Asian Games 2026, Cricket
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