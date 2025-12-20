सुनील गावस्कर ने T20 विश्व कप के लिए इन्हें बताया गेम चेंजर, लिस्ट में ये खिलाड़ी शामिल

Sunil Gavaskar Picks T20I WC 2026 Game Changer Player: भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर खिलाड़ियों को चुना है और इसके लिए उन्होंने दो अलग-अलग हिस्से में खिलाड़ियों को चुना है. गावस्कर ने बैटिंग में सूर्यकुमार यादव और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को गेम चेंजर बताया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा की उनके हिसाब से बैंटिंग में सूर्यकुमार यादव के साथ तिलक वर्मा भी गेम चेंजर खिलाड़ी होंगे वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे.

इसके साथ ही गावस्कर ने एक यूनिट उन खिलाड़ियों की भी बताई जो किसी दिन विशेष पर टीम इंडिया के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बैटिंग में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या का नाम बताया.

सुनील गावस्कर ने गिल के बाहर होने पर कहा

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "शुभमन गिल को बाहर रखना हैरानी की बात है. 'क्लास एक्ट, क्वालिटी बैटर'. मुझे पता है कि उसने कुछ मैचों में स्ट्रगल किया, लेकिन आखिर में क्लास हमेशा काम आती है. गावस्कर ने आगे कहा. "वह लंबे ब्रेक के बाद आ रहा था और रिदम में नहीं था. हमने IPL में देखा है कि वह बहुत अच्छा है, इसलिए टच की कमी शायद उसके खिलाफ गई हो. मुझे उम्मीद है कि शुभमन इसे सही स्पिरिट में लेगा. मैं उसके लिए बेस्ट चाहता हूं. उनकी कुछ चोटें अजीब रही हैं."

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बताया गिल क्यों हुए बाहर

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने माना कि गिल को रन कम बनाने की वजह से टीम से बाहर किया गया है. अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ज़ाहिर है कि वो (गिल) रन नहीं बना पाए हैं और उन्हें नहीं चुना गया है इसलिए हमें एक वाइस-कैप्टन की जरूरत थी."

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह.