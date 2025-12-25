ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में कौन है सबसे विस्फोटक बल्लेबाज , टी-20 वर्ल्ड कप कौन होगा ओपनर !

Ishan Kishan labelled as 'most explosive batsman: टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर टीम में शामिल हैं. अब सवाल उठता है कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज कौन होगा. एक नाम तय है, अभिषेक शर्मा भारत के पहले ओपनर हैं. लेकिन दूसरा ओर कौन होगा, इसको लेकर सवाल बना हुआ है. क्या वह दूसरा ओपनर ईशान किशन होंगे या फिर संजू सैमसन. इस सवाल पर अब ईशान किशन के कोच ने रिएक्ट किया है. ईशान के कोच ने माना है कि टी-20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन को ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि वह संजू सैमसन से ज्यादा विस्फोटक है.

ईशान किशन ओपनिंग स्पॉट के लिए संजू सैमसन को टक्कर देंगे

किशन के बचपन के कोच और मेंटर उत्तम मजूमदार के अनुसार, किशन को पहले प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है और बल्लेबाजी के लिए उनकी सबसे अच्छी जगह ओपनिंग है, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए मजूमदार ने कहा, "टीम मैनेजमेंट प्लेइंग XI तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के साथ पावरप्ले में ईशान सबसे ज़्यादा असरदार होंगे. हां, वह मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वह सालों से IPL में ओपनिंग कर रहे हैं और SMAT में अपनी ज़बरदस्त पावर-हिटिंग दिखाई है"

ईशान ने न सिर्फ झारखंड को बिना कोई मैच हारे पहला SMAT टाइटल दिलाया, बल्कि वह 517 रनों के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने, जिसमें 33 छक्के भी शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 197.32 था, T20I में ओपनर के तौर पर शुभमन गिल के फेल होने के साथ-साथ इस परफॉर्मेंस की वजह से किशन को टी-20 टीम में शामिल किया गया है.

हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में सैमसन-अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन किशन भी कतार में हैं. अभी विजय हजारे ट्रॉफी में पहले मैच में झारखंड की ओर से खेलते बुए किशनने 33 गेंद पर शतक भी जमाया था. ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट के पास सबसे बड़ा सवाल है, टी-20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ कौन बल्लेबाज करेगा ओपनिंग ?

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह