IND vs PAK: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Abhishek Sharma Shubman Gill record: पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की

IND vs PAK, Abhishek Sharma Shubman Gill record
  • एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया और महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • अभिषेक शर्मा ने मात्र उनतालीस गेंदों में चौहत्तर रन बनाते हुए तेजतर्रार पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दी
  • शुभमन गिल ने भी सतर्कता से खेलते हुए सैंतालीस रन बनाए और अभिषेक के साथ साझेदारी निभाई
Abhishek Sharma Shubman Gill record: एशिया कप में सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इतिहास रचा. एक ओर जहां अभिषेक ने 39 गेंद पर 74 रन की पारी खेली तो वहीं, दूसरी ओर शुभमन गिल ने 47 रन बनाए. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की. ऐसा कर दोनों ने मिलकर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दोनों के बीच पाकिस्तान के लिए दूसरी सर्वोच्च टी20I साझेदारी करने का रिकॉर्ड बन गया है. कोहली और हार्दिक के नाम पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च टी20I साझेदारी करने का रिकॉर्ड दर्ज है. कोहली और हार्दिक ने साल 2022 में मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 113 रन की पार्टनरशिप की थी. 

भारत बनाम पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च टी20I साझेदारी (Highest T20I Partnership for India v PAK)
113 - कोहली/हार्दिक (मेलबर्न, 2022)
105 - अभिषेक/गिल(दुबई, 2025)*
97 - युवराज/धोनी (अहमदाबाद, 2012

मैच की बात करें तो पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.  अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

भारत को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 32 रन की दरकार थी. अबरार के 16वें ओवर में सिर्फ पांच रन बने जबकि अगले ओवर में राऊफ ने सैमसन को बोल्ड कर दिया. हार्दिक पंड्या आते ही राऊफ पर चौका जड़ा. भारत को अंतिम तीन ओवर में 19 रन की जरूरत थी. वर्मा ने फहीम पर छक्के के बाद और शाहीन की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की.

