विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: दुबई में छा गए बचपन के दोस्त, पाकिस्तान का क़िला उड़ा गए

Abhishek Sharma and Shubman Gill Creates History: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शरुआत से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को हवा निकाल कर रखी थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल इस बार कुछ सोचकर आए थे.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: दुबई में छा गए बचपन के दोस्त, पाकिस्तान का क़िला उड़ा गए
Abhishek Sharma and Shubman Gill, IND vs PAK
  • अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ 74 रन बनाए और शुभमन गिल के साथ 105 रन की पहली विकेट की साझेदारी की
  • भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर एशिया कप टी20 के सुपर चार मैच में जीत हासिल की
  • शुभमन गिल ने 47 रन बनाए और दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma Shubman Gill Creates History: अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट (Asia Cup 2025, IND vs PAK) टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया.पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

Latest and Breaking News on NDTV

गिल और अभिषेक ने पाकिस्तान का क़िला उड़ा गए

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शरुआत से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को हवा निकाल कर रखी थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल इस बार कुछ सोचकर आए थे. पिछले कुछ मैचों में गिल रन नहीं बना पा रहे थे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने दोस्त का साथ लेकर गिल ने भी तेज पारी खेली, शुरू से ही शाहीन अफरीदी हो या फिर हारिस रऊफ, गिल ने अभिषेक के साथ मिकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को नेस्तानाबूत कर दिया. 

अभिषेक शर्मा के धमाके से कांपा पाकिस्तान (Abhishek Sharma and Shubman Gill Friendship)

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने ही अंदाज में धमाका कर रहे थे. यही नहीं, गिल और अभिषेक ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी हो या फिर हारिस रऊफ को उनकी जगह दिखाने में भी पीछे नहीं रहे. जहां गेंदबाज बल्लेबाजों को स्लेज करने की कोशिश करते हैं वहां, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को स्लेज करना शुरू कर दिया. आलम ये था कि पाकिस्तानी गेंदबाज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों के सामने किस तरह की गेंदबाजी की जाए. 

Latest and Breaking News on NDTV

बचपन की दोस्ती और अब दोनों मिलकर रच रहे हैं इतिहास

ये दो उभरते सितारे, जो अब भारत की नीली जर्सी में चमक रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत पंजाब के घरेलू मैदानों से की थी. साथ मिलकर, वे भारत की अंडर-19 टीम में पहुंचे और आखिर में माउंट माउंगानुई में 2018 का विश्व कप जीता.   अभिषेक, जिन्हें भारत की सीनियर टीम में जगह बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, अब टी20I टीम में मज़बूती से खुद को स्थापित कर चुके हैं. गिल सभी फ़ॉर्मेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में दूसरा विराट कोहली भी माना जा रहा है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद, गिल-अभिषेक की सलामी जोड़ी भारत के नए बल्लेबाज़ी युग का चेहरा बन चुकी है.

Latest and Breaking News on NDTV

अंडर-16 क्रिकेट में बैट फाइट: गिल Vs अभिषेक

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, गिल ने जियो हॉटस्टार के जेन बोल्ड शो में एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा, “दरअसल, यह हमारे अंडर-16 के दिनों में शुरू हुआ था.अभिषेक मेरे बैट से 80 या 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि वह टूट जाए, इसलिए मैंने उससे उसे वापस करने को कहा. इस बात को लेकर हमारे बीच थोड़ी बहस भी हुए. इस झगड़े के बावजूद, गिल ने स्वीकार किया कि वह अक्सर अभिषेक को अपना बल्ला देते थे, और अक्सर इससे ढेरों रन बनते थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, Shubman Singh Gill, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com