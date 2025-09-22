IND vs PAK: दुबई में छा गए बचपन के दोस्त, पाकिस्तान का क़िला उड़ा गए

Abhishek Sharma Shubman Gill Creates History: अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट (Asia Cup 2025, IND vs PAK) टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया.पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

गिल और अभिषेक ने पाकिस्तान का क़िला उड़ा गए

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शरुआत से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों को हवा निकाल कर रखी थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गिल इस बार कुछ सोचकर आए थे. पिछले कुछ मैचों में गिल रन नहीं बना पा रहे थे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपने दोस्त का साथ लेकर गिल ने भी तेज पारी खेली, शुरू से ही शाहीन अफरीदी हो या फिर हारिस रऊफ, गिल ने अभिषेक के साथ मिकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को नेस्तानाबूत कर दिया.

अभिषेक शर्मा के धमाके से कांपा पाकिस्तान (Abhishek Sharma and Shubman Gill Friendship)

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अपने ही अंदाज में धमाका कर रहे थे. यही नहीं, गिल और अभिषेक ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी हो या फिर हारिस रऊफ को उनकी जगह दिखाने में भी पीछे नहीं रहे. जहां गेंदबाज बल्लेबाजों को स्लेज करने की कोशिश करते हैं वहां, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को स्लेज करना शुरू कर दिया. आलम ये था कि पाकिस्तानी गेंदबाज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों बल्लेबाजों के सामने किस तरह की गेंदबाजी की जाए.

बचपन की दोस्ती और अब दोनों मिलकर रच रहे हैं इतिहास

ये दो उभरते सितारे, जो अब भारत की नीली जर्सी में चमक रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत पंजाब के घरेलू मैदानों से की थी. साथ मिलकर, वे भारत की अंडर-19 टीम में पहुंचे और आखिर में माउंट माउंगानुई में 2018 का विश्व कप जीता. अभिषेक, जिन्हें भारत की सीनियर टीम में जगह बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, अब टी20I टीम में मज़बूती से खुद को स्थापित कर चुके हैं. गिल सभी फ़ॉर्मेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में दूसरा विराट कोहली भी माना जा रहा है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 से संन्यास लेने के बाद, गिल-अभिषेक की सलामी जोड़ी भारत के नए बल्लेबाज़ी युग का चेहरा बन चुकी है.

अंडर-16 क्रिकेट में बैट फाइट: गिल Vs अभिषेक

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, गिल ने जियो हॉटस्टार के जेन बोल्ड शो में एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था. उन्होंने कहा, “दरअसल, यह हमारे अंडर-16 के दिनों में शुरू हुआ था.अभिषेक मेरे बैट से 80 या 90 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि वह टूट जाए, इसलिए मैंने उससे उसे वापस करने को कहा. इस बात को लेकर हमारे बीच थोड़ी बहस भी हुए. इस झगड़े के बावजूद, गिल ने स्वीकार किया कि वह अक्सर अभिषेक को अपना बल्ला देते थे, और अक्सर इससे ढेरों रन बनते थे.