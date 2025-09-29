IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में मचाया धमाल, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से मात्र इतने रन से चूके

Abhishek Sharma Most Runs in Asia Cup 2025; IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है. तिलक वर्मा की बेहतरीन और यादगार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया. भारत के लिए कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की.

एशिया कप 2025 में बनाए सबसे ज्यादा रन (Abhishek Sharma

most runs in asia cup 2025)

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, उन्होंने 44.86 की औसत और 200.00 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक और 75 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे (Abhishek Sharma Break Virat Kohli Most Runs in Asia Cup Final)

अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 11 रन बना लेते तो वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे. वो किसी बहु-देशीय टी20I टूर्नामेंट में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 6 रन दूर रह गए. यह रिकॉर्ड फिलहाल भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में 319 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे, लेकिन वह मात्र 5 रन बनाकर ही आउट हो गए.

अभिषेक शर्मा ने फहीम अशरफ की गेंद पर गंवाया विकेट

अभिषेक भारतीय पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौटे. पाकिस्तान के लिए यह ओवर फहीम अशरफ डाल रहे थे. उन्होंने धीमी रफ्तार की गेंद फेंकी, जिस पर अभिषेक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद की स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा सके. शॉट लगने के बाद गेंद सीधे हवा में चली गई और मिड-ऑन पर खड़े हारिस रऊफ ने आसानी से कैच पकड़ लिया. आउट होने के बाद अभिषेक काफी निराश दिखे.

टीम इंडिया का ऐसा रहा प्रदर्शन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही. भारत को पहला झटका तब लगा जब टीम का टोटल स्कोर 7 रन था और अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, इसके ठीक बाद नंबर तीन पर बैटिंग करने आए कप्तान सूर्यकुमार यादव लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, पाकिस्तान के तरफ से तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने सूर्या को 1 रन पर कप्तान सलमान आगा के हाथों कैच आउट करा दिया.

तिलक वर्मा ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाया. इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही थी. भारत ने 20 के स्कोर पर अपने तीन शीर्ष के बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारत को मुश्किल समय से निकाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की. सैमसन अबरार अहमद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे. सैमसन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए. सैमसन 77 के स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय भारत को जीत के लिए 70 रन की आवश्यकता थी.

इसके बाद तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने निभाया. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और स्कोर को 137 तक पहुंचाया. शिवम 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तिलक ने रिंकू के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.