1, 2, 3...अभिषेक शर्मा अब नए 'सिक्सर्स सुपर किंग', रिकॉर्ड तोड़ने में वैभव के भी पसीने छूट जाएंगे

वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा का कहर न्यूजीलैंड पर जो तीसरे टी20 में टूटा, उससे पता नहीं मेजबान इस सीरीज में उबर भी पाएंग या नहीं, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस के ज़हन में उनके एक के बाद एक 13 छक्कों की बारिश हमेशा कौंधती रहेगी. और इन छक्कों के साथ ही अभिषेक शर्मा भारतीय टी20 के करीब 21 साल के इतिहास में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. वहीं, खास बात यह भी है कि जब इस रिकॉर्ड विशेष की बात आती है, तो इस मामले में पहले से लेकर नंबर तीन पर सिर्फ अभिषेक शर्मा का ही कब्जा है. नंबर तीन के बाद से ही भारतीय भारतीयों के नामों का सिलसिला शुरू होता है. चलिए जानिए कि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाज कौन हैं.

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एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले शीर्ष 5 भारतीय

छक्के नाम बनाम जगह साल 13 अभिषेक शर्मा इंग्लैंड मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) 2025 11 अभिषेक शर्मा अफगानिस्तान नई दिल्ली 2025 11 अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड वेलिंगटन 2026 10 रोहित शर्मा श्रीलंका इंदौर 2017 10 संजू सैमसन दक्षिण अफ्रीका डरबन 2024 10 तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका जोहानेसबर्ग 2024 10 ईशान किशन न्यूजीलैंड तिरुअनंतपुरम 2026

अकेले अभिषेक ने बदल दी मैच की पूरी तस्वीर

अभिषेक ने पारी के पहले ही ओवर से बैटिंग का इतना "ऊंचा सुर" छेड़ा, जो समय गुजरने के साथ लगातार ऊंचा ही होता गया. और जब उनके बल्ले की सुनामी खत्म हुई, तो तब तब वह 38 गेंदों पर 9 चौकों और 11 छक्कों से 113 रन सें ऐतिहासिक पारी खेलकर बहुत पहले ही भारत की जीत सुनिश्चित कर चुके थे. यह कुल मिलाकर अभिषेक के टी20 करियर का कुल चौथा शतक रहा. वहीं, यह अभिषेक के करियर की कुल दूसरी सबसे तेज सेंचुरी रही. अभिषेक ने वेलिंगटन में 35 गेंदों पर शतक बनाया. इससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों पर शतक जड़ा था.