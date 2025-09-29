विज्ञापन
विशेष लिंक

अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर बहन कोमल, पिता राजकुमार और मां मंजू ने ऐसे लुटाया प्यार

Abhishek Sharma Father, Mother and Sister Reaction on India Win: अभिषेक ने सात पारियों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से तीन अर्धशतकों की मदद से 314 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. 

Read Time: 3 mins
Share
अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर बहन कोमल, पिता राजकुमार और मां मंजू ने ऐसे लुटाया प्यार
Abhishek Sharma Family Reaction on India Win Asia Cup Final

Abhishek Sharma Father, Mother and Sister Reaction on India Win: अभिषेक के लिए एशिया कप 2025 शानदार रहा और उन्हें प्रतियोगिता में उनके असाधारण बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया. बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने सात पारियों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से तीन अर्धशतकों की मदद से 314 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक और संजू सैमसन व शिवम दुबे के साथ उनकी उपयोगी साझेदारियों की बदौलत टीम इंडिया ने रविवार को दुबई में रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपना दूसरा टी20ई एशिया कप खिताब और एकदिवसीय संस्करणों सहित कुल नौवां खिताब जीता.

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल ने भी हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में अपने भाई के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जताई. "यह गर्व की बात है कि मेरे भाई अभिषेक ने एशिया कप टूर्नामेंट जीता है. हम ट्रॉफी घर लाए हैं, और हम सभी बहुत खुश हैं. मैं अपनी शादी से पहले अपने भाई से यह तोहफ़ा सचमुच चाहती थी. मुझे अंदर ही अंदर पता था कि भारत यह जीतेगा..." कोमल ने कहा.

रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद, अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा ने टूर्नामेंट में अपने बेटे के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीतना "बहुत बड़ी बात है". टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर बात करते हुए, राज कुमार शर्मा ने एएनआई को बताया, "हम सभी बहुत गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. यह बहुत बड़ी बात है."

एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद, भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की मां मंजू शर्मा कहती हैं, "घर में सब बहुत खुश हैं. लोग हमें बधाई दे रहे हैं. मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है. यह पूरे देश के लिए है. मेरा बेटा बहुत अच्छा खेल रहा है और पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है."

इससरे पहले कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सलमान ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया. भारतीय खिलाड़ियों ने नक़वी का आभार व्यक्त नहीं किया. एसीसी अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार ग्रहण करने आए भारतीय खिलाड़ियों की सराहना नहीं की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Abhishek Sharma, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com