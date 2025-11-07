विज्ञापन
Abhishek Sharma T20I World Record IND vs AUS 5th T20I: अभिषेक शर्मा इस सीरीज में भारत के सबसे प्रभावी बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. अगले मुकाबले में उनकी छोटी-सी पारी भी उन्हें भारतीय टी20 इतिहास के सबसे तेज 1000 रन बल्लेबाजों में शामिल कर सकती है.

IND vs AUS: वर्ल्ड रिकॉर्ड पर अभिषेक शर्मा की नजर, मात्र इतना रन बनाते ही T20I में रच देंगे इतिहास
Abhishek Sharma T20I World Record IND vs AUS 5th T20I

Abhishek Sharma T20I World Record IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का फैसला अब आखिरी मुकाबले पर निर्भर करेगा. टीम इंडिया इस समय 2-1 से आगे है और सीरीज का पांचवां मैच शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा. इस निर्णायक मुकाबले में भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा अवसर होगा.

भारतीय खिलाड़ियों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पारियों के लिहाज से अभी विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने यह उपलब्धि 27 पारियों में हासिल की थी. अभिषेक शर्मा भी अब तक 27 पारियों में 989 रन बना चुके हैं और सिर्फ 11 रन दूर हैं 1000 रन पूरे करने से. ब्रिस्बेन में 11 रन बनाते ही वो पारियों के हिसाब से भारत के दूसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी बन जाएंगे और केएल राहुल (29 पारियां) और सूर्यकुमार यादव (31 पारियां) दोनों को पीछे छोड़ देंगे

गेंदों के लिहाज से तोड़ सकते हैं टिम डेविड का विश्व रिकॉर्ड

पारियों के हिसाब से टी20I में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड मलान (24 पारियां) के नाम है, लेकिन गेंदों के हिसाब से यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के पास है, जिन्होंने 569 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया था.

अभिषेक शर्मा ने अब तक 521 गेंदों में 989 रन बनाए हैं यानी उनके पास टिम डेविड को पछाड़ने के लिए 48 गेंदें बची हुई हैं. अगर वो 1000 रन पूरा कर लेते हैं, तो गेंदों के आधार पर इस रिकॉर्ड लिस्ट में टिम डेविड, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव तीनों से आगे निकल जाएंगे.

