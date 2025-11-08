विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: अभिषेक शर्मा की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, मात्र इतना रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, राहुल और सूर्या छूट जाएंगे पीछे

Abhishek Sharma World Record IND vs AUS 5th T20I: अभिषेक शर्मा इस सीरीज में भारत के सबसे उम्दा बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं और अब तक टी20ई. के 27 पारियों में 989 रन बना चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS: अभिषेक शर्मा की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, मात्र इतना रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, राहुल और सूर्या छूट जाएंगे पीछे
Abhishek Sharma T20I World Record IND vs AUS 5th T20I
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा
  • अभिषेक शर्मा 27 पारियों में 989 रन बना चुके हैं और 1000 रन का रिकॉर्ड बनाने से केवल 11 रन दूर हैं
  • अभिषेक 521 गेंदों में 989 रन बनाए हैं और टिम डेविड के सबसे तेज 1000 रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma World Record IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का फैसला अब आखिरी मुकाबले पर निर्भर करेगा. टीम इंडिया इस समय 2-1 से आगे है और सीरीज का पांचवां मैच आज शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा. इस निर्णायक मुकाबले में भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा अवसर होगा.

भारतीय खिलाड़ियों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने (Fastest One Thousand T20I Runs by Indian Players) का रिकॉर्ड पारियों के लिहाज से अभी विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने यह उपलब्धि 27 पारियों में हासिल की थी. अभिषेक शर्मा भी अब तक 27 पारियों में 989 रन बना चुके हैं और 1000 रन पूरा करने से सिर्फ 11 रन दूर हैं. ब्रिस्बेन में 11 रन बनाते ही वो पारियों के हिसाब से भारत के दूसरे सबसे तेज़ खिलाड़ी बन जाएंगे और केएल राहुल (29 पारियां) और सूर्यकुमार यादव (31 पारियां) दोनों को पीछे छोड़ देंगे

गेंदों के लिहाज से तोड़ सकते हैं टिम डेविड का विश्व रिकॉर्ड

पारियों के हिसाब से टी20I में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड मलान (24 पारियां) के नाम है, लेकिन गेंदों के हिसाब से यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (Abhishek Sharma Will Break Tim David World Record) के पास है, जिन्होंने 569 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया था.

अभिषेक शर्मा ने अब तक 521 गेंदों में 989 रन बनाए हैं यानी उनके पास टिम डेविड को पछाड़ने के लिए 48 गेंदें बची हुई हैं. अगर वो 1000 रन पूरा कर लेते हैं, तो गेंदों के आधार पर इस रिकॉर्ड लिस्ट में टिम डेविड, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव तीनों से आगे निकल जाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत: 1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. अभिषेक शर्मा 3. शुभमन गिल 4. तिलक वर्मा 5. अक्षर पटेल 6. वॉशिंगटन सुंदर 7. जितेश शर्मा 8. शिवम दुबे 9. अर्शदीप सिंह 10. वरुण चक्रवर्ती 11. जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: 1. मिचेल मार्श (कप्तान) 2. मैट शॉर्ट 3. जोश इंग्लिस (विकेटकीपर) 4. टिम डेविड 5. मिच ओवन/जोश फिलिप 6. मारकस  स्टोइनिस 7.ग्लेन मैक्सवेल 8. झेवियन बार्टलेट 9. बेन ड्वाशुइस 10. नॉथन 11. एडम जंपा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Abhishek Sharma, Timothy Hays David, Suryakumar Ashok Yadav, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now