'500 रन बनेगा', अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देख पाकिस्तानियों के उड़े होश, कामरान अकमल की भविष्यवाणी वायरल

- अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए और अर्धशतक जड़ा
- पारी में सात चौके और पांच छक्के शामिल थे, जिससे उन्होंने दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज का दर्जा मजबूत किया
- पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने अभिषेक की निडर और प्रभावशाली बल्लेबाजी की खुले दिल से प्रशंसा की
IND vs NZ, 3rd T20I, Abhishek Sharma: न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह और मजबूत कर ली. अभिषेक ने 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने सात चौके और पांच छक्के लगाए. अभिषेक की बैटिंग ऐसी थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. यही नहीं पड़ोसियों के भी नींद उड़ गए. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अभिषेक की बल्लेबाजी को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं.
वहीं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने अकमल से सहमति जताई और अभिषेक की तारीफ करते हुए उन्हें निडर और निस्वार्थ बल्लेबाज बताया. उन्होंने कहा कि "अभिषेक सबसे अच्छा खिलाड़ी नहीं बनना चाहता या मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के लिए नहीं खेलता, बल्कि उसका एकमात्र फोकस अपना नेचुरल गेम खेलना है."
तीसरे टी-20 में धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक अपने मेंटर युवराज सिंह के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए, युवराज के नाम किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने टी20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में बनाया था. ओवरऑल रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है, जिन्होंने 2023 में महज नौ गेंदों में यह कारनामा किया था.
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक भारत के लिए अहम खिलाड़ी होंगे. अगर वह हाल के दिनों में दिखाए गए फॉर्म को बनाए रखते हैं, तो वह टीम इंडिया को कई मैच जीतने में मदद करेंगे. हालांकि, यह उनका पहला टी20 वर्ल्ड कप होगा और वह दबाव को कैसे संभालते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा.
