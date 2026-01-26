विज्ञापन
गणतंत्र दिवस 2026: दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर भव्‍य परेड ने एक बार फिर भारत के सैन्‍य सामर्थ्‍य, तकनीकी क्षमता और सांस्‍कृतिक विविधता की अद्भुत झलक पेश की.

अद्भुत परेड, शानदार झांकियां और पानी में तिरंगा: गणतंत्र दिवस के शानदार पलों को समेटे 5 बेहतरीन वीडियो
  • देश में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे देश में गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
  • दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेशी गणमान्य शामिल हुए.
  • जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक पर भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम उत्साह से संपन्न हुए.
नई दिल्‍ली:

देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है. इस मौके पर हर ओर गर्व और उल्‍लास का माहौल है. 
देशभर में लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. मुख्‍य कार्यक्रम राजधानी दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर आयोजित किया गया, जहां पर भव्‍य परेड ने एक बार फिर भारत के सैन्‍य सामर्थ्‍य, तकनीकी क्षमता और सांस्‍कृतिक विविधता की अद्भुत झलक देखने को मिली. साथ ही जवानों के पराक्रम और भारत की अत्‍याधुनिक रक्षा तैयारियों और देश के विभिन्‍न इलाकों की संस्‍कृति को दर्शाने वाली आकर्षक झांकियों ने हर किसी का मन मोह लिया. वहीं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश में बड़ी संख्‍या में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

आइए देखते हैं गणतंत्र दिवस पर 5 शानदार वीडियो, जो इस राष्‍ट्रीय पर्व के बेहद अद्भुत पलों को और भी यादगार बना देंगे. 

दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर मुख्‍य समारोह 

दिल्‍ली के कर्तव्‍य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह की अगुवाई की. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बाद कर्तव्‍य पथ पर पहुंचे.

श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस

कई दशकों तक आतंकवाद से प्रभावित जम्‍मू-कश्‍मीर में भी गणतंत्र दिवस पर कई आयोजन हुए. श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्‍या में लोगों ने भाग लिया. 

16 हजार फुट की ऊंचाई पर तिरंगा 

गणतंत्र दिवस 2026 सिक्किम में भी समारोहपूर्वक मनाया गया. इस दौरान बर्फ से ढकी और 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित घाटी में गणतंत्र दिवस का पर्व समारोह के साथ मनाया गया. 

आर्थिक राजधानी में गणतंत्र दिवस का उत्‍साह 

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी गणतंत्र दिवस 2026 के उत्‍साह से लबरेज दिखी. मुख्‍य आयोजन शिवाजी पार्क मैदान में किया गया. 

पानी में तिरंगा, आसमान में हौसला 

महाराष्‍ट्र के अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण दादाराव आखरे ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 11 फीट गहरे पानी के नीचे 1 मिनट 22 सेकंड तक अपनी सांस रोककर तिरंगा फहराया. 
 

