कौन है दक्षिण अफ्रीकी टीम का धोनी? एबी डिविलियर्स ने बताया नाम

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने मौजूदा कप्तान टेम्बा बावुमा की तुलना पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के साथ की है. उनका मानना है कि बावुमा उन्हें धोनी की याद दिलाते हैं, जो अपने साथी खिलाड़ियों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे. बावुमा ने रविचंद्रन अश्विन के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा कि प्रोटियाज कप्तान ने अपनी उपलब्धियों से उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया है. उन्होंने कहा, 'टेम्बा छोटे कद काठी का है. वह बहुत ही कम बोलने वाला लड़का है. मुश्किल से ही वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करता है. जिससे आपको पता चलता है कि कप्तानी के अलग-अलग तरीके कामयाब हो सकते हैं. मुझे लगता है कि एमएस धोनी के साथ भी शायद पहले ऐसा ही था. मैंने उनकी आवाज शायद ही कभी सुनी है. वह काफी शांत थे. ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे, तो लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे. मुझे लगता है कि टेम्बा के साथ भी कुछ ऐसा ही है.'

इतिहास रच चुके हैं बावुमा

हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. जहां प्रोटियाज टीम बावुमा की अगुवाई में 2-0 से सीरीज जीतने में कामयाब रही. जिसके साथ ही वह हैंसी क्रोनिए (2000) के बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान भी बन गए. 35 वर्षीय बावुमा ने कप्तान के रूप में अभी तक कोई टेस्ट नहीं हारा है. रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने 12 में से 11 मुकाबलों में बाजी मारी है.

कोलकाता टेस्ट में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे बावुमा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलकाता में खेला गया था. जहां वह दूसरी पारी में नाबाद 55 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हुए थे. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से भी नवाजा गया.

आईसीसी का खिताब जीतने वाले दूसरे प्रोटियाज कप्तान हैं बावुमा

यही नहीं बावुमा क्रोनिए के बाद प्रोटियाज की तरफ से आईसीसी का खिताब जीतने वाले दूसरे कप्तान हैं. जारी साल के ही जून माह में उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपनी टीम को दिलाया था.

