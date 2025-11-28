बाबर आजम फिर हुए डक, जानें कौन हैं पाकिस्तान के वो 10 बल्लेबाज जो T20I में सबसे ज्यादा बार '0' पर हुए हैं आउट

पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज (T20I Tri-Series) जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का 6वां मुकाबला 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम को अपने सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर आजम से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर वह तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए खाता भी नहीं खोल पाए. टीम के लिए श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने कुल 2 गेंदों का सामना किया. इस बीच बीना कोई रन बनाए दुष्मंथा चमीरा की गेंद पर LBW हुए.

बाबर आजम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में शून्य पर आउट होते ही बाबर आजम के नाम एक अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य आउट होने वाले संयुक्त रूप से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने सैम अयूब और उमर अकमल की बराबरी की है. ये तीनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 10-10 बार आउट हुए हैं.

10 बल्लेबाज जो पाकिस्तान की तरफ से T20I में सबसे ज्यादा बार शून्य पर हुए हैं आउट

10 - सैम अयूब

10 - उमर अकमल

10 - बाबर आजम

8 - शाहिद अफरीदी

7 - कामरान अकमल

7 - मोहम्मद नवाज

7 - मोहम्मद हफीज

6 - उमर गुल

6 - शाहीन शाह अफरीदी

6 - इमाद वसीम

बाबर आजम का T20I क्रिकेट करियर

बात करें बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2016 से खबर लिखे जाने तक 135 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 128 पारियों में 39.21 की औसत से 4392 रन निकले हैं. बाबर के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है. 122 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

