"बहुत कुछ करना होगा..." एबी डिविलियर्स ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोहित शर्मा-विराट कोहली को दी सीधी चेतावनी

AB De Villiers Warning To Virat Kohli, Rohit Sharma: एबी डिविलियर्स ने चेतावनी दी कि 2027 में 50 ओवर के विश्व कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कोहली और रोहित दोनों को शीर्ष फॉर्म और फिटनेस में रहने की जरूरत है.

"बहुत कुछ करना होगा..." एबी डिविलियर्स ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोहित शर्मा-विराट कोहली को दी सीधी चेतावनी
Virat Kohli, Rohit Sharma: एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को दी सीधी चेतावनी
  • बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है.
  • एबी डिविलियर्स ने इस कप्तानी बदलाव का समर्थन करते हुए गिल के नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की है.
  • डिविलियर्स ने कहा कि कोहली और रोहित को 2027 विश्व कप में जगह बनाने के लिए लगातार रन बनाने होंगे.
AB De Villiers Warning To Virat Kohli, Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जब से रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया वनडे कप्तान बनाने का फैसला लिया है, उसके बाद से ही हिटमैन और किंग कोहली के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. दोनों ही दिग्गजों ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का मन बनाया है, लेकिन बोर्ड के इस फैसले से बाद से दोनों के भविष्य को लेकर सवाल हैं. दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जो कभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कोहली के साथी थे, ने बीसीसीआई के फैसले का समर्थन किया, और यह भी चेतावनी दी कि 2027 में 50 ओवर के विश्व कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कोहली और रोहित दोनों को शीर्ष फॉर्म और फिटनेस में रहने की जरूरत है.

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा रोहित और कोहली को लेकर कहा,"यह कोई गारंटी नहीं है कि वे दोनों अगले विश्व कप के लिए वहां मौजूद रहेंगे. यह शायद उस सोच का हिस्सा था, जब उन्होंने शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया था. उनके पास वहां रहने का अच्छा मौका है, वह युवा खिलाड़ी हैं, अविश्वसनीय फॉर्म में हैं और एक शानदार लीडर हैं."

डिविलियर्स ने कप्तान बदलने के बीसीसीआई के फैसले से अपनी सहमति जताते हुए कहा कि गिल, रोहित और कोहली से सीख सकेंगे. डिविलियर्स ने कहा,"मुझे लगता है कि यह सही कदम था. अभी भी रोहित और विराट वहां रहेंगे. शुभमन गिल अब तक के सबसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों से सीखेंगे. शुभमन के लिए उनका साथ रखना शानदार होगा."

डिविलियर्स ने रोहित और कोहली के 2027 विश्व कप में जगह बनाने को लेकर अपनी अनिश्चितता भी नहीं छिपाई. उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि वे (रोहित और कोहली) टीम इंडिया के लिए एक और विश्व कप खेलने के लिए रुके हुए हैं. यह होगा या नहीं, मुझे नहीं पता. 2027 में वहां पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना होगा." उन्होंने कहा,"अभी बहुत क्रिकेट खेला जाना है और फॉर्म बरकरार रखना है. उन्हें रन बनाने होंगे और चयनकर्ताओं का यही संदेश होना चाहिए."

डिविलियर्स ने आगे कहा,"इन दिनों टीम इंडिया में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है और गुणवत्ता है, ये दोनों जानते हैं कि उन्हें बाहर जाना होगा और रन बनाने होंगे. विश्व कप में टीम इंडिया के लिए उनका वहां होना बड़ी संपत्ति होगी. लेकिन प्राथमिकता रन बनाना है." 

बता दें, रोहित और कोहली फरवरी में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार इस महीने के अंत में भारतीय जर्सी में दिखेंगे. भारतीय टीम अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है और उसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे की  शुरुआत 19 अक्टूबर से वनडे से होगी. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी, जबकि इसके बाद दोनों देशों के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

