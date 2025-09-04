'मेरा दिल..., एबी डिविलियर्स IPL में किस टीम के लिए करना चाहते हैं काम? खुद बताया नाम

AB de Villiers Big Statement: एबी डिविलियर्स को शायद ही भारत से ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में पसंद किया जाता होगा. यहां गली गली में उनके चाहने वाले मिल जाएंगे. आईपीएल में उन्होंने आरसीबी की तरफ से जिस तरह का खेल दिखाया था. उसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था. लोग आज भी उन्हें मिस करते हैं. कुछ फैंस तो आज भी आस लगाए हुए हैं कि वह मैदान में वापसी कर सकते हैं. अगर आपको भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है तो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं. अफ्रीकी दिग्गज ने खुद आईपीएल में लौटने की संभावना जताई है. डिविलियर्स ने न्यूज 24 स्पोर्ट्स के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा कि वह भविष्य में लीग में काम करना चाहते हैं, लेकिन किस टीम के साथ? उसका भी नाम बताया है. उन्होंने वैभव भोला के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'मेरा दिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ है और भविष्य में मैं सिर्फ उनके साथ ही काम करूंगा.'

आरसीबी के साथ जबरदस्त रहा डीविलियर्स का प्रदर्शन

वैसे तो डीविलियर्स ने आईपीएल में करीब 180 मुकाबले खेले हैं. मगर उनका ज्यादा साथ आरसीबी के साथ ही बीता. यहां उन्होंने फ्रैंचाइजी के लिए कुल 157 मैच खेले. इस बीच उनके बल्ले से 41.10 की औसत से 4522 रन निकले. आरसीबी के साथ शिरकत करते उन्होंने कुल दो शतक और 37 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का रहा.

AB de Villiers to Vaibhav Bhola via News 24 Sports:



"MY HEART IS WITH RCB & IN FUTURE I WILL ONLY WORK WITH THEM" pic.twitter.com/vrKNYkFELU — Johns. (@CricCrazyJohns) September 3, 2025

डीविलियर्स सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड रखते हैं अपने नाम

आईपीएल में सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड डीविलियर्स और विराट कोहली के नाम दर्ज है. इन दोनों बल्लेबाजों ने साल 2016 में गुजरात लायंस (अब सक्रिय नहीं) के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी की थी. तब से अबतक यह रिकॉर्ड उन्हीं दोनों खिलाड़ियों के नाम दर्ज है.

डीविलियर्स का आईपीएल करियर

बात करें डीविलियर्स के आईपीएल करियर के बारे में तो वह यहां कुल 184 मैच खेलते हुए 170 पारियों में 39.71 की औसत से 5162 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से तीन शतक और 40 अर्धशतक निकले. पूरे आईपीएल करियर के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 151.69 का रहा.

