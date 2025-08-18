'मिडिल ओवरों में वह सर्वश्रेष्ठ है... इस खिलाड़ी को एशिया कप की टीम में मिले जगह, आकाश चोपड़ा ने बताया

India's Asia Cup squad: पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा (Aakash Chorpa on India's Asia Cup squad) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो मध्य ओवरों का सबसे बेस्ट बल्लेबाज मानते हैं. बता दें कि एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम (Indian Team For Asia Cup 2025) का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है. उससे पहले पूर्व भारतीय दिग्गज ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है. पूर्व भारतीय ओपनर ने माना है कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप की टीम में मौका मिलना चाहिए. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होना है और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा.

ऐसे में टीम के ऐलान से एक दिन पहले आकाश चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "श्रेयस अय्यर के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे, तो बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं था. वह विपक्षी टीम पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे. वह ऐसे खिलाड़ी थे जो जब चाहें बाउंड्री लगा रहे थे और दूसरे छोर पर बल्लेबाज़ पर से दबाव कम कर रहे थे."

वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले भारतीय पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश ने आगे कहा , देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद IPLआया, काफ़ी दबाव था, यह श्रेयस अय्यर का अब तक का सबसे अच्छा आईपीएल सीज़न था. हमने बार-बार देखा है कि टी20 टीम में चयन आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर होता है, हमने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सभी के साथ ऐसा देखा है, अगर हम इस नज़रिए से देखें, तो श्रेयस अय्यर एशिया कप खेलने के हक़दार हैं."

चोपड़ा ने यह भी बताया कि श्रेयस, जिन्होंने 47 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 136.11 के स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं, भारतीय T20I खिलाड़ियों में पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीच के ओवरों में अय्यर की परिपक्वता और संयम भारत के लिए, खासकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक मज़बूत नींव बनाने में उनका किरदार काफी अहम होगा. मध्य ओवरों में उनसे बेहतर कोई नहीं है.