विज्ञापन
विशेष लिंक

विराट कोहली और रोहित शर्मा का टीम इंडिया में क्या है भविष्य? आकाश चोपड़ा ने दिया सटीक जवाब

Aakash Chopra Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य के बारे में चर्चा की है.

Read Time: 2 mins
Share
विराट कोहली और रोहित शर्मा का टीम इंडिया में क्या है भविष्य? आकाश चोपड़ा ने दिया सटीक जवाब
Aakash Chopra
  • विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद टेस्ट फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया है
  • आकाश चोपड़ा ने कहा कि उनके अनुसार कोहली और शर्मा को टेस्ट क्रिकेट छोड़ना सही फैसला नहीं था.
  • दोनों खिलाड़ियों ने 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने के बाद टी20 से संन्यास लिया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Aakash Chopra Big Statement: भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कहा है. तब से भारतीय क्रिकेट में उथल पुथल मची हुई है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से दूरी क्यों बनाई. यहीं नहीं कुछ लोगों का तो यह भी सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम में उनका अब भविष्य क्या रह गया है? अगर आपका भी कुछ यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने दिया है. 

दरअसल, एक क्रिकेट प्रेमी ने सवाल करते हुए पूछा कि स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल छोड़कर सिर्फ टेस्ट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस किया है. क्या भारत के लिए भी वर्कलोड मैनेजमेंट का यही फ्यूचर मॉडल होगा. यानि सीनियर्स प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट खेलेंगे और युवा खिलाड़ी टी20 संभालेंगे?'

इसके जवाब में भारतीय दिग्गज ने कहा, 'मैं अबतक सहमत नहीं हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर सही किया. मेरे विचार में वो टेस्ट खेलते रहते. छोड़ना था तो वनडे छोड़ देते. क्योंकि वनडे ज्यादा होता नहीं है. या फिर वनडे भी खेलते रहते. क्योंकि टी20 को पहले ही छोड़ चुके थे. मुझे नहीं पता यार. सबका अपना अपना है, कौन कैसे छोड़ना चाहता है. मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था. स्टार्क एक और टी20 वर्ल्ड कप खेल सकते थे और उसके बाद अलविदा कहते. मगर उन्होंने वर्ल्ड कप का इंतजार नहीं किया.'

आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साल 2024 में भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. फैंस अभी इस सदमें से उसे उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया है. मौजूदा समय में वह केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय रह गए हैं. 

यह भी पढ़ें- शिखर धवन नहीं तो कौन है टीम इंडिया का 'देसी बॉय'? गौतम गंभीर ने बताया
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Aakash Chopra, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com