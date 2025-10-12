बिहार NDA में सीटों का बंटवारा फाइनल, महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची; कांग्रेस और RJD नेताओं ने क्या कहा

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए खेमे में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया है. अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सिरदर्द बना हुआ है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारा काम होगा. दिल्ली हम जा रहे हैं सीटों की घोषणा के लिए राहुल गांधी और खरगे जी के साथ जॉइंट मीटिंग है.

कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा

मुकेश सहनी की नाराजगी पर कहा मैं उस विषय पर नहीं कह सकता हूं मुकेश सहनी से मैं पूछूंगा उसके बाद बयान दूंगा. मीडिया के सवाल पर नाराज हुए राजेश राम ने कहा कि मीडिया ही बताया मैं उसका समर्थन करूंगा. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ख़ान ने कहा कि NDA का सीट शेयरिंग हो गया है, उनको जो भी करना है करने दीजिए हमारा भी कल तक हो जाएगा. हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक़्क़त नहीं है. वहीं मुकेश साहनी के बयान पर कहा कि हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है कल हमारा सीट शेयरिंग हो जाएगा इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं.

Patna, Bihar: On NDA announcing seat sharing for the Bihar Elections, RJD spokesperson Mrityunjay Tiwari says, "Even though the seat-sharing arrangement has been finalized in the NDA, there is still a lot of political maneuvering left to happen..." pic.twitter.com/ab0ppyqdUo — IANS (@ians_india) October 12, 2025

चुनाव के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा पर, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "भले ही एनडीए में सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी राजनीतिक पैंतरेबाजी होनी बाकी है..." "NDA में सब ठीक नहीं है, यह स्पष्ट दिख रहा है. हम लगातार कह रहे थे कि भाजपा, JDU को समाप्त कर देगी. अब तक JDU बड़े भाई की भूमिका में थी लेकिन अब उसे बराबरी पर लाया गया है. चिराग पासवान और भाजपा ने मिलकर 130 सीटें ले ली हैं...भाजपा ने छोटे दलों को समाप्त करने का फ़ॉर्मूला बनाया है..."