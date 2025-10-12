विज्ञापन
बिहार NDA में सीटों का बंटवारा फाइनल, महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची; कांग्रेस और RJD नेताओं ने क्या कहा

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारा काम होगा.

बिहार NDA में सीटों का बंटवारा फाइनल, महागठबंधन में अभी भी माथापच्ची; कांग्रेस और RJD नेताओं ने क्या कहा
  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA खेमे में सीटों का बंटवारा हो चुका है और महागठबंधन में अभी माथापच्ची चल रही है
  • कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीटों की घोषणा के बाद ही महागठबंधन का काम आगे बढ़ेगा और दिल्ली जाएंगे
  • कांग्रेस नेता मुकेश सहनी की नाराजगी पर राजेश राम ने कहा कि वे उनसे पूछकर ही कोई बयान देंगे
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए खेमे में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया है. अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सिरदर्द बना हुआ है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारा काम होगा. दिल्ली हम जा रहे हैं सीटों की घोषणा के लिए राहुल गांधी और खरगे जी के साथ जॉइंट मीटिंग है.

कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा

मुकेश सहनी की नाराजगी पर कहा मैं उस विषय पर नहीं कह सकता हूं मुकेश सहनी से मैं पूछूंगा उसके बाद बयान दूंगा. मीडिया के सवाल पर नाराज हुए राजेश राम ने कहा कि मीडिया ही बताया मैं उसका समर्थन करूंगा. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ख़ान ने कहा कि NDA का सीट शेयरिंग हो गया है, उनको जो भी करना है करने दीजिए हमारा भी कल तक हो जाएगा. हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक़्क़त नहीं है. वहीं मुकेश साहनी के बयान पर कहा कि हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी है कल हमारा सीट शेयरिंग हो जाएगा इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं.

चुनाव के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा पर, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "भले ही एनडीए में सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी राजनीतिक पैंतरेबाजी होनी बाकी है..." "NDA में सब ठीक नहीं है, यह स्पष्ट दिख रहा है. हम लगातार कह रहे थे कि भाजपा, JDU को समाप्त कर देगी. अब तक JDU बड़े भाई की भूमिका में थी लेकिन अब उसे बराबरी पर लाया गया है. चिराग पासवान और भाजपा ने मिलकर 130 सीटें ले ली हैं...भाजपा ने छोटे दलों को समाप्त करने का फ़ॉर्मूला बनाया है..."

