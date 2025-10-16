विज्ञापन
IND vs AUS: आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11, रोहित-विराट की वापसी, इस खिलाड़ी को बाहर कर चौंकाया

Aakash Chopra Picks India playing 11 For 1st ODI vs Aus: भारतीय टीम इस मैच में पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में उतरेगी. टेस्ट में डेब्यू कप्तानी के बाद गिल अब 50 ओवर के प्रारूप में कमान संभालेंगे.

  • आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारत की संभावित टीम में शुभमन गिल को कप्तान चुना है
  • विराट कोहली और रोहित शर्मा मार्च के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे और रोहित सलामी बल्लेबाज होंगे
  • शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को जगह मिली है
Aakash Chopra Picks India playing XI for first ODI vs Australia: पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले के लिए भारत की संभावित अंतिम एकादश का अनुमान लगाया है. उनके अनुसार, टीम मैनेजमेंट इस सीरीज़ के जरिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित संयोजन तलाशने की कोशिश करेगा. यह मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा और इसे शुभमन गिल के नेतृत्व में वनडे प्रारूप के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

गिल की कप्तानी में नई शुरुआत

भारतीय टीम इस मैच में पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में उतरेगी. टेस्ट में डेब्यू कप्तानी के बाद गिल अब 50 ओवर के प्रारूप में कमान संभालेंगे. इस सीरीज़ की खास बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों दिग्गज बल्लेबाज मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. चयन समिति द्वारा कप्तानी की जिम्मेदारी गिल को सौंपे जाने के बाद रोहित अब केवल बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे.

आकाश चोपड़ा की संभावित टॉप आर्डर

आकाश चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स के एक वीडियो में अपनी संभावित भारतीय XI साझा की. उनके अनुसार, श्रेयस अय्यर, गिल के उप-कप्तान और केएल राहुल के पहली पसंद के विकेटकीपर होने के साथ, भारत के शीर्ष पांच खिलाड़ी आकाश की लाइन-अप में स्वतः ही शामिल हो जाते हैं. स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, उन्होंने गिल को अपने पूर्ववर्ती रोहित के साथ ओपनिंग के लिए चुना, जबकि विराट अपने विशिष्ट तीसरे स्थान पर रहे. श्रेयस चौथे स्थान पर हैं जबकि राहुल भारत के शीर्ष पांच में शामिल हैं. गिल और रोहित के ओपनिंग स्थान पर होने से, आक्रामक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर ही रहेंगे.

ऑलराउंडर्स और स्पिन विभाग में बदलाव

चोटिल हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में आकाश ने नीतीश राणा को छठे नंबर पर शामिल करने की बात कही है. उन्होंने दो स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में जगह दी. इन दोनों के चयन के चलते भारत के प्रमुख कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखा गया.

कुलदीप ने एशिया कप 2023 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार रहे थे. आकाश चोपड़ा ने कहा कि इस बार टीम ने बल्लेबाजी की गहराई को प्राथमिकता दी है, इसलिए कुलदीप को आराम दिया गया है.

तेज गेंदबाजी विभाग में बुमराह नहीं

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है. उनकी गैरहाजिरी में आकाश चोपड़ा ने तीन तेज गेंदबाज चुने हैं. मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा. हर्षित राणा को हाल ही में मुख्य कोच गौतम गंभीर का समर्थन मिला था, हालांकि चयन को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद भी देखने को मिला था. प्रसिद्ध कृष्णा को इस संभावित संयोजन में बेंच पर बैठना पड़ सकता है.

आकाश चोपड़ा के अनुसार संभावित भारतीय 11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

