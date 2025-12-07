Virat Kohli: भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में विराट कोहली ने एक दो नहीं बल्कि बनाए पूरे 25 महारिकॉर्ड

Virat Kohli Full Record In SA ODI Series : विराट कोहली का कहना है कि फ्री माइंड ने उन्हें अपनी लिमिट्स से बाहर आकर आगे बढ़ाने में मदद की. 37 साल के इस खिलाड़ी ने तीन मैचों में दो सेंचुरी और एक फिफ्टी समेत 302 रन बनाए, जिससे टॉप-ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर उनकी क्वालिटी पर कोई शक नहीं रहा. सविशाखापत्तनम में आखिरी ODI में कोहली ने 45 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाकर सीरीज़ खत्म की.

प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुने जाने के बाद कोहली ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, सीरीज़ में जिस तरह से मैंने खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात है. मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले दो-तीन सालों से इस लेवल पर खेला है और मैं अपने मन में सच में फ्री महसूस कर रहा हूं."

Photo Credit: @X

कोहली ने तीसरे वनडे में छह चौके और तीन छक्के लगाकर प्रोटियाज़ अटैक की धज्जियां उड़ा दीं और आसानी से ड्राइव और फ्लिक करके धुआंधार अंदाज में इस पूरे सीरीज में बल्लेबाजी की, कोहली ने मैच के बाद कहा, "जब मैं खुलकर खेलता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं छक्के मार सकता हूं, तो, मैं बस कुछ मज़ा करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था. बस अपनी बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ाओ और देखो हम कहां जाते हैं."

कोहली ने इसके अलावा मैच के बाद ये भी बताया कि रांची में खेली गई उनकी 135 रन की पारी बेस्ट पारी थी. उस पारी ने उन्हें खुलकर खेलने का भरोसा दिया. बता दें कि इस सीरीज में कोहली ने एक दो नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की बरसात कर दी ऐसे में जानते हैं उनके ओर से वनडे सीरीज में बनाए गए कुछ रिकॉर्ड के बारे में ..

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में रिकॉर्ड्स की बरसात