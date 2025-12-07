Virat Kohli: भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में विराट कोहली ने एक दो नहीं बल्कि बनाए पूरे 25 महारिकॉर्ड

- विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर 302 रन बनाए
- कोहली ने इस सीरीज में अपने खेल को फ्री माइंड से खेलने का श्रेय दिया और खुद को मानसिक रूप से मुक्त बताया
- उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI सेंचुरी (सात) बनाने और लगातार दो शतक लगाने के रिकॉर्ड बनाए
Virat Kohli Full Record In SA ODI Series : विराट कोहली का कहना है कि फ्री माइंड ने उन्हें अपनी लिमिट्स से बाहर आकर आगे बढ़ाने में मदद की. 37 साल के इस खिलाड़ी ने तीन मैचों में दो सेंचुरी और एक फिफ्टी समेत 302 रन बनाए, जिससे टॉप-ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर उनकी क्वालिटी पर कोई शक नहीं रहा. सविशाखापत्तनम में आखिरी ODI में कोहली ने 45 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाकर सीरीज़ खत्म की.
प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुने जाने के बाद कोहली ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, सीरीज़ में जिस तरह से मैंने खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक बात है. मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले दो-तीन सालों से इस लेवल पर खेला है और मैं अपने मन में सच में फ्री महसूस कर रहा हूं."
कोहली ने तीसरे वनडे में छह चौके और तीन छक्के लगाकर प्रोटियाज़ अटैक की धज्जियां उड़ा दीं और आसानी से ड्राइव और फ्लिक करके धुआंधार अंदाज में इस पूरे सीरीज में बल्लेबाजी की, कोहली ने मैच के बाद कहा, "जब मैं खुलकर खेलता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं छक्के मार सकता हूं, तो, मैं बस कुछ मज़ा करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था. बस अपनी बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ाओ और देखो हम कहां जाते हैं."
कोहली ने इसके अलावा मैच के बाद ये भी बताया कि रांची में खेली गई उनकी 135 रन की पारी बेस्ट पारी थी. उस पारी ने उन्हें खुलकर खेलने का भरोसा दिया. बता दें कि इस सीरीज में कोहली ने एक दो नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की बरसात कर दी ऐसे में जानते हैं उनके ओर से वनडे सीरीज में बनाए गए कुछ रिकॉर्ड के बारे में ..
भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में रिकॉर्ड्स की बरसात
- सबसे तेज़ 83, 84 इंटरनेशनल सेंचुरी
- नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा सिक्स हिटर बने (228)
- इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 70वां M.O.M जीता (दूसरा सबसे ज़्यादा)
- इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 22वां M.O.S अवॉर्ड जीता (सबसे ज़्यादा)
- 3 मैचों की ODI सीरीज़ में SA के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा रन (302)
- सबसे ज़्यादा नाबाद 50+ ODI स्कोर बनाने वाले जॉइंट बल्लेबाज (37)
- सबसे ज़्यादा वेन्यू पर सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी (34)
- 12वीं बार कोहली ने लगातार दो शतक ODI में बनाए
- एक ही इंटरनेशनल फ़ॉर्मेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने
- ODI में SA के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बने (7)
- घरेलू ODI में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (61)
- जीत में SA के ख़िलाफ़ 1000 ODI रन बनाने वाले पहले भारतीय
- SENA टीमों के खिलाफ ODI जीत में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी (4548)
- SENA टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल जीत में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने (25)
- इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (32)
- ODI में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा M.O.M अवॉर्ड (6)
- बैटिंग पोजीशन पर सबसे ज़्यादा ODI शतक (46 शतक, नंबर 3 पर)
- एक ही फॉर्मेट में घर पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी (भारत में ODI में 26 सेंचुरी)
- 4 अलग-अलग टीमों (v AUS, SL, WI, SA) के खिलाफ 10 या उससे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के अकेले इकलौते बल्लेबाज बने
- भारतीयों मेंइं टरनेशनल क्रिकेट में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (27)
- ODI फॉर्मेट में SA के खिलाफ सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (16)
- 350+ ODI टोटल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बने (11)
- ODI बाइलेटरल सीरीज़ में 10000 रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने
- छह अलग-अलग कैलेंडर सालों में 60+ ODI एवरेज रखने वाले दुनिया के इकलौत बल्लेबाज बने
- इस दशक में ODI में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं