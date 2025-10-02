टीशर्ट और लोअर में इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची पुलिस डर्टी बाबा के टशन तो देखिए

विज्ञापन
जांच में पता चैतन्यानंद के कई डर्टी चैट्स भी पुलिस के हाथ लगे हैं. इन चैट्स में चैतन्यानंद दुबई के किसी शेख को लड़कियों की सप्लाई कराने की बात कर रहा था.

Read Time: 3 mins
पुलिस पूछताछ में हर दिए बड़े खुलासे कर रहा है बाबा चैतन्यानंद
  • दिल्ली पुलिस की रिमांड में बाबा चैतन्यानंद ने दुबई के किसी शेख को लड़कियां भेजने की बात स्वीकार की है
  • चैतन्यानंद महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर अश्लील बातचीत और ऑनलाइन भुगतान करता था
  • आरोपी बाबा की तीन राजदार बहनें हैं, जिनमें से एक संस्थान की डीन और दो वार्डन थीं
नई दिल्ली:

दिल्ली का डर्टी बाबा चैतन्यानंद पुलिस की रिमांड में हर दिन कई बड़े खुलासे कर रहा है. पुलिस ने बीते दिनों बाबा चैतन्यानंद के डर्टी चैट्स का भी खुलासा किया है. इन चैट्स में बाबा दुबई के किसी शेख को लड़कियां भेजने की बात कर रहा था. इस पूरे मामले में पुलिस बाबा के कई गुर्गों और राजदारों से भी पूछताछ कर रही है. बीते कुछ दिनों में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं लेकिन इन तमाम खुलासों का बाबा चैतन्यानंद पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है. यही वजह है कि उसके टशन में किसी तरह की कोई कसर नहीं आई है. इसकी एक बानगी गुरुवार को उस वक्त दिखी जब पुलिस टीम उसे लेकर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लेकर पहुंची थी. बाबा यहां भी अपना टशन झाड़ता दिखा.

टी-शर्ट और लोवर में बाबा का टशन

पुलिस की टीम बाबा चैतन्यानंद पर लगे आरोपों की जांच को लेकर उसे यहां लेकर आई थी. लेकिन जिस अंदाज में बाबा इस इंस्टीट्यूट से बाहर आता दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था. बाबा टी-शर्ट और लोअर में टशन झाड़ते नजर आए. उसके साथ पुलिस की टीम थी. 

आपको बता दें कि बीते दिनों मामले की जांच में जुटे एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले की चैट में उसे महिलाओं से अश्लील बातें करते हुए देखा जा सकता है.एक बातचीत में, उसने एक महिला से उसे रिझाने के लिए कहा और उसे गले लगाने व चूमने वाले इमोजी भेजे. उसने इस काम के लिए महिला को ऑनलाइन भुगतान भी किया.”

उन्होंने बताया कि वह महिलाओं को एअरहोस्टेस या अपने संस्थान में पद दिलाने का वादा करके लुभाता था और इसी बहाने बातचीत शुरू करता था. चैतन्यानंद का कार्यालय एक महंगे होटल जैसा था, ताकि उससे मिलने आने वाली महिलाओं को प्रभावित किया जा सके. आरोपी बाबा महिलाओं को गहने सहित महंगे उपहार देता था और उनसे योग करते हुए अपनी तस्वीरें व वीडियो साझा करने को कहता था.

चैतन्यानंद की राजदार तीन बहनें

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद की तीन राजदार हैं. पुलिस ने इनकी पहचान रश्मि, काजल और श्वेता के रूप में की है. पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की है. जांच में पता चला है कि ये तीनों सगी बहनें हैं. इन तीनों में से श्वेता आश्रम के इंस्टिट्यूट की डीन रही है , जबकि बाकी दो बहनें इंस्टिट्यूट में वार्डन के पद पर थीं. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान चैतन्यानंद के मोबाइल में इनमें से एक महिला की रात के वक्त की अश्लील फोटो मिली है. ये फोटो चैतन्यानंद के कमरे की है. 

लड़कियों से कराता था हनीट्रैप

चैतन्यानंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था. पुलिस सूत्रों का दावा है कि वह लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए भी इस्तेमाल करता था. वह कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था.  पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाबा ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अश्लील फोटो खींचकर मुझे भेजो. उसे हग करो (गले लगाओ) और मुझे फोटो भेजो. सूत्रों का दावा है कि चैतन्यानंद ने यह काम उस लड़के को हनीट्रैप में फंसाने के लिए करवाया था. इसके लिए उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे.

Baba Chaitanyanand News, Delhi Police, Crime In Delhi
