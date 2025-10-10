विज्ञापन
मध्‍य प्रदेश के बैतूल में हुआ बवाल... बाइक से टक्‍कर को लेकर RSS प्रचारक पर हमला

हिन्दू संगठनों ने दो घंटे तक मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए. पुलिस ने तत्काल ही उन पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी वजह से मामले ने तूल पकड़ा था. मुलताई थाने में सभी पक्षों की बात सुनी गई और विवाद को सुलझाने की बात पर सहमति बनी.

मध्‍य प्रदेश के बैतूल में हुआ बवाल... बाइक से टक्‍कर को लेकर RSS प्रचारक पर हमला
मध्‍य प्रदेश के बैतूल की मुलताई तहसील में दो पक्षों में पत्‍थरबाजी और तोड़फोड़
  • मुलताई तहसील में बाइक टक्कर के विवाद के बाद आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट हुई और मामला गंभीर हो गया
  • विवाद के बाद शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई जिससे माहौल तनावपूर्ण है
  • पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को नियंत्रित किया और सभी पक्षों की बात सुनी गई
बैतूल:

मध्‍य प्रदेश के बैतूल की मुलताई तहसील में दो पक्षों के बीच बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद आरएसएस के प्रचारक के साथ मारपीट हो गई. इसके बाद इस मामले ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया कि शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए. 

दरअसल, दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी. दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की. फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी. इस बीच कुछ युवकों ने आरएसएस ने प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ भी झूमाझटकी कर दी. देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, विवाद को सांप्रदायिक तनाव का रूप देने का प्रयास होने लगा. दोनों पक्षों ने नगर के हिस्से में पत्थर बाजी के साथ ही थाने के सामने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोष जाहिर किया. लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ते देख पूरे जिले से पुलिस फोर्स को मुलताई में तैनात किया. 

हिन्दू संगठनों ने दो घंटे तक मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए. पुलिस ने तत्काल ही उन पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी वजह से मामले ने तूल पकड़ा था. मुलताई थाने में सभी पक्षों की बात सुनी गई और विवाद को सुलझाने की बात पर सहमति बनी. इसके बाद कहीं जाकर मामला फिलहाल शांत हुआ. एसपी वीरेंद्र जैन ने मुलताई थाने के टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन अटैच ओर दो सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है. 

प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुलताई के चप्पे-चप्पे पर  पुलिस बल की तैनाती की है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मुताबिक, किसी गलतफहमी की वजह से विवाद बढ़ा, जिसे सुलझा लिया गया है. ये तय है कि मामला साम्प्रदायिक विवाद बिल्कुल भी नहीं था. अब देखना ये होगा कि दोनों पक्ष विवाद को सुलझाने में क्या पहल करते हैं. 

