दिल्ली पुलिस का 'जनरल गश्त' अभियान, राजधानी में रातभर चला सुरक्षा चेक, 23 हजार से ज़्यादा वाहनों की जांच

इस अभियान का मकसद था अपराधों पर रोक लगाना, संगठित अपराध और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकना, और नागरिकों में सुरक्षा का एहसास बढ़ाना.

Read Time: 2 mins
दिल्ली पुलिस का 'जनरल गश्त' अभियान, राजधानी में रातभर चला सुरक्षा चेक, 23 हजार से ज़्यादा वाहनों की जांच
  • दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए देर रात से सुबह तक व्यापक जनरल गश्त अभियान चलाया
  • इस अभियान का मकसद संगठित अपराध, ड्रग तस्करी रोकना और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना था
  • पुलिस आयुक्त ने फील्ड निरीक्षण कर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिलों में गश्त व्यवस्था की समीक्षा की
नई दिल्ली:

दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक पूरे शहर में एक बड़े पैमाने पर ‘जनरल गश्त' (General Gasht) अभियान चलाया. इस अभियान का मकसद था अपराधों पर रोक लगाना, संगठित अपराध और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकना, और नागरिकों में सुरक्षा का एहसास बढ़ाना.

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी लिया जायजा

यह विशेष गश्त रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक दिल्ली के सभी 15 पुलिस जिलों में एक साथ चलाई गई. इस दौरान पुलिस के सभी थानों, स्पेशल यूनिट्स और वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्छा खुद फील्ड में उतरे और पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली जिलों में पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया. उन्होंने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया और गश्त के इंतज़ामों की समीक्षा की.

संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई

पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस तरह के संयुक्त अभियान से न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगेगा बल्कि अपराध प्रॉन इलाकों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी. अभियान के दौरान पूरे शहर में जगह-जगह नाके (चेकपॉइंट्स) लगाए गए. वाहनों की सघन जांच की गई. इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई. Preventive Actions के तहत कई लोगों को हिरासत में लिया गया. रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की कार्रवाई की गई.

  • वाहन जांच 23,537
  • धारा 66 डीपी एक्ट में कार्रवाई 2,083
  • धारा 65 डीपी एक्ट में कार्रवाई 14,542
  • धारा 126/170 BNSS में कार्रवाई 480
  • धारा 92/93/97 डीपी एक्ट में कार्रवाई 139
  • बदमाश (BC) गिरफ्तार 128
  • एक्साइज एक्ट में कार्रवाई 485
  • आर्म्स एक्ट में कार्रवाई 74

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल गश्त जैसी मुहिमें अपराधियों में डर पैदा करती हैं और आम लोगों को भरोसा देती हैं कि पुलिस हर वक्त उनके लिए मौजूद है.

