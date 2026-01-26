सिद्धू मूसेवाला से लेकर दिशा पाटनी तक हर केस सुलझाया, दिल्ली पुलिस की सुपरकॉप जोड़ी को वीरता पुरस्कार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की वह ‘सुपर कॉप' जोड़ी, जिसने पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टरों और आतंकियों के नेटवर्क को नेस्तानाबूद कर दिया. उसे इस बार गणतंत्र दिवस 2025 पर पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह जोड़ी इंस्पेक्टर मंजीत जागलान और इंस्पेक्टर निशांत दहिया कई हाई‑प्रोफाइल और हाई‑रिस्क मामलों में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए जानी जाती है.

हाई-प्रोफाइल केसों में लगातार निर्णायक भूमिका

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग, मोहाली RPG अटैक, फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर गोलीबारी, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश, सिंगर बादशाह के कैफे पर फायरिंग और संसद भवन से जुड़े सुरक्षा मामलों तक इन सभी संवेदनशील केसों में इस जोड़ी का अहम योगदान रहा है. दोनों अधिकारी दिल्ली पुलिस की एंटी‑टेरर यूनिट, स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात हैं.

मैदान में उतरकर ऑपरेशन लीड करने वाली बहादुर जोड़ी

उन्हें असाधारण बहादुरी, सूझबूझ और गैंगस्टरों के खिलाफ साहसिक कार्रवाइयों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इन्होंने केवल ऑपरेशन की रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि खुद मैदान में उतरकर जोखिम उठाते हुए टीम का नेतृत्व किया. चाहे विरोधियों की गोलीबारी हो या अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का पीछा, दोनों ने हर परिस्थिति में फ्रंटलाइन पर रहकर ऑपरेशन को अंजाम दिया.

2014 बैच के अफसर, फील्ड में शुरुआती दिनों से मजबूत पकड़

हरियाणा के रहने वाले निशांत दहिया और मंजीत जागलान दोनों 2014 बैच के अधिकारी हैं. शुरुआत से ही इन्होंने फील्ड में मजबूत पकड़ बनाई और लगातार ऑपरेशनल सफलता, सटीक इंटेलिजेंस इनपुट और साहसिक कार्रवाइयों की बदौलत इन्हें आउट‑ऑफ‑टर्न प्रमोशन मिला. इसके बाद यह जोड़ी उत्तर भारत में सक्रिय कुख्यात गैंगस्टर नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई.

नॉर्थ इंडिया के बड़े गैंगस्टर नेटवर्क पर कसा शिकंजा

इनकी अगुवाई में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, कौशल चौधरी, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी और आतंकी अर्श डाला से जुड़े नेटवर्कों पर बड़ा शिकंजा कसा गया. कई शूटर गिरफ्तार हुए, अवैध हथियार बरामद हुए, और कई एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हुए. कई मामलों में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद इन अफसरों ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्धों को या तो खत्म किया या जिंदा पकड़कर अदालत तक पहुंचाया.

अमृतपाल की गिरफ्तारी और कई हाई-रिस्क केसों में अहम सुराग

जब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल लंबे समय तक पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को चकमा देकर फरार रहा, तब इस जोड़ी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए उसकी लोकेशन और मूवमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग जुटाए. इन्हीं इनपुट्स का उपयोग करके केंद्रीय एजेंसियों ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया, जिसे बड़ी सफलता माना गया. इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शूटरों की पहचान और नेटवर्क तक पहुंच, मोहाली RPG हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी, यूपी पुलिस को अतीक अहमद के भाई से जुड़े मामले में लीड देना, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में शूटरों का फुल एनकाउंटर और सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपियों तक पहुंचने में भी इनकी अहम भूमिका रही.

एनकाउंटर, गिरफ्तारी और संगठित अपराध पर बड़ा प्रहार

हिमांशु भाऊ गैंग के अजय उर्फ गोली का फुल एनकाउंटर, तीन लाख के इनामी बदमाश रोमील बोहरा का एनकाउंटर, कुख्यात गैंगस्टर गोगी की गिरफ्तारी, और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी राशिद उर्फ केबलवाला को पकड़ने जैसे कई हाई-रिस्क ऑपरेशनों में भी यह जोड़ी सबसे आगे रही. इनकी कार्रवाइयों ने न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरे उत्तर भारत के संगठित अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका दिया.

लगातार गैंगस्टरों और आतंकियों के खिलाफ की गई साहसिक कार्रवाइयों, जोखिम भरे ऑपरेशनों और प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए इंस्पेक्टर निशांत दहिया और इंस्पेक्टर मंजीत जागलान को वर्ष 2025 का पुलिस वीरता पुरस्कार मिला है. आज यह जोड़ी दिल्ली पुलिस की पहचान बन चुकी है, आम लोगों के लिए भरोसे का नाम, और अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम.

