विज्ञापन

नाक से लेकर लिप्स तक, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से बदला दिशा पाटनी का चेहरा? बदलते मॉडर्न ब्यूटी ट्रेंड से क्या सीखें, जानिए

हाल ही में दिशा पाटनी (Disha Patani) कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन के रिसेप्शन में नजर आईं. इस मौके पर उन्होंने लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लग रही थीं.

Read Time: 3 mins
Share
नाक से लेकर लिप्स तक, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से बदला दिशा पाटनी का चेहरा? बदलते मॉडर्न ब्यूटी ट्रेंड से क्या सीखें, जानिए
नाक से साथ- साथ दिशा के लिप्स भी पहले काफी अलग थे.

बॉलीवुड सितारे अपनी ग्लैमर, फिटनेस और परफेक्ट लुक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने हर वक्त अट्रैक्टिव दिखना आसान नहीं होता. इसी वजह से इंडस्ट्री में कई सेलेब्रिटीज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और सर्जरी का सहारा लेती हैं. इन दिनों इसी चर्चा में नाम आ रहा है दिशा पाटनी (Disha Patani) का, जो अपनी फिटनेस, टोन्ड बॉडी और शार्प फेस कट के लिए मशहूर हैं. हाल ही में दिशा पाटनी कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन के रिसेप्शन में नजर आईं. इस मौके पर उन्होंने लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. हालांकि, इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी नाक (Nose) को लेकर हुई, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा शार्प और परफेक्ट दिखाई दे रही थी.

क्या दिशा पाटनी ने करवाई है नाक की सर्जरी?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मशहूर कॉस्मेटिक सर्जन डॉ. प्रशांत यादव ने दिशा पाटनी के बदले हुए लुक पर बात की है. डॉक्टर के मुताबिक, अगर दिशा की पुरानी तस्वीरों को देखा जाए तो उनकी नाक पहले थोड़ी उभरी हुई, चौड़ी और मोटी थी. वहीं अब उनकी नाक ज्यादा शार्प, स्लिम और बैलेंस्ड नजर आती है. डॉक्टर का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ मेकअप का असर नहीं बल्कि Rhinoplasty (नाक की सर्जरी) या नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट का नतीजा हो सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

पहले से बदले हुए दिखे दिशा के लिप्स

नाक के साथ-साथ दिशा पाटनी के लिप्स में भी साफ बदलाव देखा गया है. पहले जहां उनकी अपर लिप्स पतली हुआ करती थीं, वहीं अब वे ज्यादा प्लम्प और फुल नजर आती हैं. डॉक्टर के अनुसार, यह बदलाव लिप फिलर्स की वजह से हो सकता है, जो आजकल कई सेलेब्रिटीज़ में कॉमन है.
 

फेस शेप में आया बड़ा बदलाव

दिशा पाटनी का चेहरा पहले थोड़ा चबी हुआ करता था, लेकिन अब वह काफी स्लिम, शार्प और स्ट्रक्चर्ड दिखता है. इसके पीछे सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, बल्कि “Botox in Masseters” जैसी ट्रीटमेंट को भी एक वजह माना जा रहा है. इस ट्रीटमेंट से जॉलाइन स्लिम होती है और स्माइल ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है.

फिटनेस और ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन

हालांकि, यह भी सच है कि दिशा पाटनी अपनी स्ट्रिक्ट फिटनेस रूटीन और डाइट के लिए जानी जाती हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके बदले लुक के पीछे फिटनेस, लाइफस्टाइल और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है.

मॉडर्न ब्यूटी ट्रेंड्स से क्या सीखें?

दिशा पाटनी का ट्रांसफॉर्मेशन यह सिखाता है कि ब्यूटी अब एक ही फॉर्मूला नहीं रही.

  • फिटनेस और स्किन केयर से लॉन्ग-टर्म ग्लो.
  • मिनिमल मेकअप से नैचुरल कॉन्फिडेंस.
  • पर्सनल चॉइस ब्यूटी का असली स्टैंडर्ड.

डिस्क्लेमर: दिशा पाटनी ने खुद कभी सार्वजनिक रूप से किसी सर्जरी की पुष्टि नहीं की है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स की राय और पब्लिक अपीयरेंस के आधार पर दी गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Patani S Nose Surgery, Disha Patani Surgery, Disha Patani Transformation, Cosmetic Surgery Speculation, Celebrity Plastic Surgery, Disha Patani Face Change, Beauty Trends India, Glamour Vs Reality, Disha Patani Gossip
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com