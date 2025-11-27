विज्ञापन
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट फायरिंग केस में 5 आरोपियों पर मकोका अदालत ने आरोप तय किए

कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. यह मामला 14 अप्रैल 2024 की उस घटना से जुड़ा है.

फाइल फोटो
  • मकोका ने सलमान खान के बंगले पर हुई फायरिंग मामले में पांच आरोपियों पर आरोप तय किए हैं
  • आरोपियों में विक्की गुप्ता, सागर पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी और हरपाल सिंह शामिल हैं
  • सभी आरोपियों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया है
मुंबई:

महाराष्ट्र नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के बंगले पर 2024 में हुई फायरिंग से जुड़े मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इनमें शूटर विक्की कुमार गुप्ता और सागर कुमार पाल का नाम शामिल है. इनके साथ ही सोनू कुमार बिश्नोई,मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी और हरपाल सिंह पर भी आरोप लगाए गए हैं.

कोर्ट के अनुसार, सभी आरोपी एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जिसकी कमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में बताई जाती है. आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर आपराधिक साज़िश रची और सलमान खान के घर पर हमले की योजना बनाते हुए हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी की थी.

कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. यह मामला 14 अप्रैल 2024 की उस घटना से जुड़ा है. जब मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक पर आए दो हमलावरों ने फायरिंग की थी.

जांच में सामने आया कि बाकी आरोपियों ने पहले घर के आसपास रैकी की थी और वीडियो रिकॉर्डिंग कर साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी. अब आरोप तय होने के बाद इस मामले में औपचारिक रूप से मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी.

