अलर्ट: दिल्ली में आज इन रूट पर जानें से बचें, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड को लेकर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Republic Day 2026 Delhi Traffic Advisory Today: दिल्ली में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाना है. ऐसे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. ऐसे में अगर आज आप नेशनल हॉलीडे के दिन दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें ताकि यातायात में कोई असुविधा न हो. गणतंत्र दिवस 2026 का भव्य समारोह आज नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ के नेता और अन्य वीआईपी हस्तियां आज गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे. इसके अलावा हजारों की संख्या में दर्शक भी इस परेड को देखने पहुंचेंगे. ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है.ऐसे में आप भी ट्रैफिक रूट डायवर्जन या यातायात प्रतिबंध परामर्श को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें.
रिपब्लिक डे पर ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से प्रारंभ होगी. रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किला तक जाएगी. गणतंत्र दिवस परेड से पूर्व सुबह 9:30 बजे से कर्तव्य पथ और तमाम नजदीकी इलाकों में ट्रैफिक बंद रहेगा और दूसरी ओर डायवर्ट किया गया है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, विजय चौक एरिया में 25 जनवरी शाम 6 बजे से परेड पूरी होने तक गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा. जबकि कर्तव्य पथ पर 25 जनवरी रात 10 बजे से नए यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं. यहां इंडिया गेट तक किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सी हेक्सागन यानी इंडिया गेट रोड पर 26 जनवरी की सुबह 9:15 बजे से तिलक मार्ग तक ट्रैफिक बंद रखा जाएगा. तिलक मार्ग और सुभाष मार्ग पर सुबह 10:30 बजे से गाड़ियों का आना-जाना बंद रखा जाएगा.
दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक रूट डायवर्जन
नोएडा से दिल्ली के बॉर्डर चिल्ला रेडलाइट, डीएनडी और कालिंदी कुंज पर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी. यहां से वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है. यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को जीरो प्वाइंट से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जा रहा हैं. बीएनएस की धारा 167 के कारण कहीं भी वाहनों या लोगों का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की QRT टीमें भी तैनात रखी गई हैं. नोएडा बोटनिकल गार्डन, सिटी सेंटर, इलेक्ट्रानिक सिटी जैसे मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग को भी बंद कर दिया गया है.
