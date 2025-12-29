सिद्धू मूसेवाला को 'गुरु' मानने वाले PAK के फेमस यूट्यूबर की कराची कोर्ट में जमकर पिटाई, कपड़े तक फाड़ डाले

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मानने वाले पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब बट्ट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. कराची कोर्ट में उनकी जमकर पिटाई कर दी गई है. उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए. वकीलों की घेराबंदी में कोर्ट परिसर पहुंचे रजब को वकीलों के ही एक अन्य गुट ने घेरकर पीटा. उन पर जमकर थप्पड़ बरसाए. उन पर काफिर होने के आरोप भी लगाए. आइए बताते हैं पूरा मामला.

कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं

यूट्यूबर रजब बट्ट सोशल मीडिया पर खासे लोकप्रिय हैं. उनके 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. पिछले कुछ समय से वह पाकिस्तान में ही निशाने पर हैं. वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपना गुरु बताते हुए परफ्यूम ब्रांड '295' लॉन्च करने को लेकर भी काफी विवादों में रहे हैं. परफ्यूम के लॉन्चिंग वीडियो को लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी और मौलवी उबल पड़े थे. बाद में रजब को कुरान हाथ में लेकर माफी मांगनी पड़ी थी.

सिद्धू मूसेवाला से ये भी है कनेक्शन

रजब बट्ट ने परफ्यूम का अनोख नाम 295 रखे जाने की कहानी भी खुद बताई थी. उन्होंने कहा था कि मेरे उस्ताद (सिद्धू मूसेवाला) के सिर पर (आईपीसी की दफा) 295 लगी थी, मेरे ऊपर भी वही दफा दो-दो बार लगी है. इसलिए मैंने इस परफ्यूम का नाम 295 रखा है. सिद्धू मूसेवाला का 295 टाइटल वाला एक गाना भी है.

कराची कोर्ट में क्या हुआ?

रजब बट्ट सोमवार को अपने खिलाफ ईशनिंदा मामले में पेशी के लिए कराची की सेशन कोर्ट में पहुंचे थे. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला संवेदनशील होने के कारण वकील उन्हें घेरकर ले जा रहे थे, उसी दौरान वकीलों के एक गुट ने धावा बोल दिया. उन पर जमकर थप्पड़ बरसाए. इतना पीटा कि कपड़े भी फाड़ दिए. रजब के वकील ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया.

वकीलों में इतनी नाराजगी क्यों?

दरअसल वकीलों की नाराजगी रजब बट्ट के एक वीडियो को लेकर है, जिसमें उन्होंने वकीलों के लिए कथित तौर पर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया है. रजब के एक वीडियो को लेकर पिछले साल दिसंबर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच नमाज पढ़ते दिख रहे थे.

हाल ही में लंदन से लौटे हैं

रजब बट्ट 10 दिसंबर को ही लंदन से लौटे हैं. अपने खिलाफ कई केस दर्ज होने के बाद वह भागकर ब्रिटेन चले गए थे. पाकिस्तान वापसी के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 20 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी. इसे बढ़वाने के लिए ही वह सोमवार को कराची कोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी पिटाई कर दी गई.