दिल्ली के लिए मौसम ने बजा दी खतरे की घंटी, घर से निकलने से पहले जरूर जान लें मौसम का हाल

रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था. 

  • दिल्ली में मॉनसून की तेज बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़
  • यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से जरूर नीचे आ चुका है, लेकिन मौसम फिर से सिरदर्दी बढ़ा रहा है
  • रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
नई दिल्ली:

दिल्ली में मॉनसून का ये सीजन जमकर मेहरबान हो रहा है, नतीजतन हालत ये है कि दिल्ली के यमुना से सटे इलाके पानी से तरबतर नजर आ रहे हैं. राजधानी में पिछले दिनों हुई तेज बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई. सिविल लाइन्स जैसे पॉश इलाके में भी पानी भर गया. यहां तक कि दिल्ली में मजनू का टीला और मॉनेस्टरी बाजार भी पानी से लबालब भर गया. इतना ही नहीं बल्कि मयूर विहार में बनाए गए राहत कैंप भी पानी में डूब गए. अब जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जा रहा है, तब भी बिगड़ता मौसम लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था. आईएमडी ने आज के दिन गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है. अनुमान है कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम काफी हद तक साफ रहा, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने राहत दी. जहां रिज में सुबह तक 5.7 मिमी, मयूर विहार में 16 मिमी और पीतमपुरा में 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आने वाले दिनों के मौसम का हाल

दिल्ली में सितंबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत हल्के बादलों और गरज के साथ बारिश की संभावना के साथ हो रही है. सोमवार से लेकर रविवार तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतम तापमान लगातार 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. न्यूनतम तापमान भी 24 से 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जिससे रातें भी हल्की गर्म और उमस भरी रहेंगी. सप्ताह के दौरान कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, खासकर बुधवार, गुरुवार और शनिवार को. शुक्रवार और रविवार को बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं.

यमुना का उफान हुआ कम

उफनती यमुना की वजह से देश की राजधानी के कई इलाकों में पानी भर आया है. यमुना पिछले दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी. 2 सितंबर से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना रविवार रात को 205.32 मीटर पर आ गई, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा नीचे है. इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले 208.66 मीटर तक पहुंचने के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। दिल्ली के मोनस्टरी मार्केट, यमुना बाजार, वसुदेव घाट और आसपास के इलाकों में जलभराव हुआ था, जहां पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई गईं.

