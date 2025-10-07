दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, फिजाओं में घुली ठंडक; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट्स

दिल्ली-एनसीआर में आज तड़के से जबरदस्त बारिश हो रही है. झमाझम बारिश की बूंदें, मानो आसमां पूरे शहर को तरबतर करने के इरादों के साथ बरस रहो हो. दिल्ली की गलियों, चौराहों और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है. कहीं-कहीं पर छोटी सी नदियों-सी बह रही हैं, पेड़ों की पत्तियां बारिश और घुमड़ते बादलों की थाप पर नाच रही हैं, और हवा में घुली ठंडक ने मौसम में ताजगी भर दी है. आज कहीं चाय की चुस्कियों के साथ पकोड़ों की महक तैरेगी, तो कहीं रंग-बिरंगी छतरियां राजधानी को पेंटिंग-सा रंगीन बना देगी. आज दिल्ली बारिश में भीग रही है, और इस भीगने में एक अनकहा जादू है, जो इस शहर को और भी खूबसूरत बना दे रहा है.

दिल्ली के मौसम का क्या हाल

दिल्ली-एनसीआर में हो रही बारिश से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी गर्मी और उमस से राहत मिली. साथ ही लोगों के कूलर, पंखों और एसी ने भी राहत की सांस ली है, जो कि दम लगाकर दौड़ रहे थे. दिल्ली में हो रही बारिश से राजधानी के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग की तरफ से 7 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया गया था. इस दिन मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी. वहीं 8 और 9 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा. 8 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बदला रहेगा.

दिल्ली में बदलता रहेगा मौसम

दिल्ली में 7 से 12 अक्टूबर तक मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलता रहेगा. जहां सप्ताह की शुरुआत यानी 7 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहाना बना है. इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 8 अक्टूबर से बारिश थम जाएगी और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी. 9 और 10 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा, तापमान स्थिर बना रहेगा और धूप खिली रहेगी. 11 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच सकता है. सप्ताह के अंत में, 12 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर स्थिर रहेगा और आसमान पूरी तरह साफ रहेगा.

दिल्ली के मौसम में क्यों आई तब्दीली

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 7.7 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. IMD ने बताया कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है, जो क्षेत्र में सक्रिय है. आने वाले दिनों में भी मौसम ठंडा बना रह सकता है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था. बारिश के आंकड़ों की बात करें तो सफदरजंग वेदर स्टेशन पर कल सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. पालम में 3.2 मिमी और रिज इलाके में 3.7 मिमी बारिश हुई.