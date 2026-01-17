विज्ञापन
दिल्ली के आली में यूपी सिंचाई विभाग की कार्रवाई से 300 घर सील, ठंड में टेंट में रहने को मजबूर लोग

दिल्ली के आली गांव में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा करीब 300 घरों की सीलिंग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध किया.

नई दिल्ली:

दिल्ली के आली गांव इलाके में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा करीब 300 मकानों को अतिक्रमण बताकर सील किए जाने के विरोध में शुक्रवार शाम स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान लोग हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और विभाग की कार्रवाई को तुरंत वापस लेने की मांग की.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सैकड़ों वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियां यहीं गुजर-बसर करती आई हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि दिल्ली सरकार उन्हें बिजली, पानी और नाली जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है, ऐसे में उनके मकानों को अचानक अतिक्रमण बताकर सील करना अनुचित है.

सीलिंग कार्रवाई के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और कड़ाके की ठंड में टेंट में रहने को मजबूर हो गए हैं. लोगों ने सरकार से मानवीय आधार पर तुरंत राहत देने की अपील की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

