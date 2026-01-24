विज्ञापन
न्यूड वीडियो बनाया और पेशाब कर दी... पीड़ित बोला, गुर्गों की हरकत को बीजेपी विधायक वीडियो कॉल पर देखते रहे

उत्तर प्रदेश के BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पर जमीन विवाद में युवक के अपहरण, बेरहमी से पिटाई और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है.

जमीन विवाद में बवाल

भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी और उनके मौसेरे भाई समेत अन्य लोगों पर अपहरण कर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित का आरोप है कि  कुछ लोग जबरिया अपनी गाड़ी में बैठा कर सहजनवा उठा ले गए और पिटाई की. युवक के बेहोश हो जाने पर उसे नग्न करके वीडियो बनाए और उसको मुंह पर पेशाब तक किया. बेहोशी की हालत में युवक को हाईवे पर लाकर सड़क किनारे मरा समझकर कर फेंक दिए. इस मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित के गांव की सैकड़ों महिलाओं ने कोतवाली में हंगामा किया. घंटे तक महिलाएं मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ी  रही. अपर  पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच सीओ सदर को सौंपी है.

पीड़ित का आरोप 

हमारा विधायक अंकुर राज तिवारी से से 2023 से विवाद चल रहा है विवाद का जड़ हमारे नाम से लखनऊ के मोहनलालगंज में जमीन खरीदे थे उसी रंजिश में लगभग रात में 11:00 बजे हम दावत खाकर आ रहे थे इस दौरान दो ब्लैक स्कॉर्पियो हमको ओवरटेक किए हमारी गाड़ी में लडा दिए हम गिर गए यह लोग हमें गाड़ी में भर लिए फिर हमको गोरखपुर के सहजनवा में एक भट्टे पर ले जाकर हमें बुरी तरीके से मारा पीटा फिर भाजपा विधायक अंकुर तिवारी  वीडियो कॉल के माध्यम से हमें देख रहे थे बोले इसके ऊपर पेशाब करो और फिर सावन तिवारी ने हमारे ऊपर पेशाब किया हम विधायक अंकुर तिवारी के साथ सात आठ साल उनके साथ रहा हूं लखनऊ में जमीन लिए थे उसी समय से हमारी उनकी राजनीतिक दूरियां बनती गई हमारा विधायक जी से जमीनी विवाद है.

पीड़ित की मां ने बीजेपी विधायक पर मढ़ा आरोप 

विधायक हमारे लड़के को पिटवा कर मुंह पर पेशाब करवा कर फेकवा दिए थे बेटा हमरा बेहोश पड़ा हुआ था इसके पहले भी हमारे बेटे को जेल भेजवा दिए थे तब से हमारे बेटे और विधायक से रंजिश चल रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक, सुशील कुमार सिंह ने बताया कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित ने प्रार्थना पत्र दिया है. उसमें एक जनप्रतिनिधि का नाम बताया जा रहा है. मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है. जांच में जो तथ्य सामने आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: पंकज कुमार गुप्ता, संतकबीरनगर

BJP MLA Ankur Raj Tiwari, Kidnapping Allegation, Land Dispute Case
