Video: डिलीवरी बॉय पर दो-दो पिटबुल का हमला, खून से लथपथ शख्स लोगों से मांगता रहा मदद

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर में एक डिलीवरी बॉय की जान पर बन आई. डिलीवरी बॉय आम दिनों की तरह ही एक जगह पर सामान की डिलीवरी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन घर में मौजूद दो पिटबुल कुत्तों ने अचानक से उस पर हमला (Pit Bull Attack) कर दिया. पिटबुल के हमले में डिलीवरी बॉय घायल हो गया और उसने किसी तरह से घर से भागकर अपनी जान बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पिटबुल के हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं.

यह घटना पिछले करीब सप्‍ताह भर पहले की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्‍स गेट खोलकर घर में दाखिल होता दिख रहा है. इसी दौरान अचानक से दो पिटबुल कुत्ते और एक अन्य कुत्ता भौंकते हुए निकलते हैं. दोनों पिटबुल डिलीवरी बॉय की जांघ पर झपटते हैं. इस दौरान डिलीवरी बॉय ने अपने दाहिने हाथ से उन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन एक कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया.

Hello Dogs Lovers, are you watching this. Pitbull attacked on a delivery boy in Raipur Anupam Nagar. pic.twitter.com/YtsaG0mlfm