Naxalism in Chhattisgarh: फिर नक्सलियों ने खेला खूनी खेल, मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण का सिर किया कलम

Naxalim in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में मारे गए थे 29 नक्सली, उसी इलाके में लंबे समय के बाद नक्सलियों एक बार फिर एक ग्रामीण की हत्या कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.

Naxalites in Chhattisgarh: नक्सलियों ने माड़ इलाके में फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. नक्सलियों ने बिनागुंडा में एक युवक को पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दी है. साथ ही सरपंच समेत कई लोगों को नामजद धमकी दी है. दरअसल, जिले में नक्सलियों ने लंबे समय बाद बैनर लगाकर हत्या की जिम्मेदारी ली है. साथ ही पखांजूर थाना प्रभारी समेत कई अन्य लोगों के नाम लिखते हुए इलाके के लोगों को मुखबिर बनाने का आरोप लगाया है.

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2024 को बिनागुंडा के इलाके में ही जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था. जिसमें खूंखार लीडर शंकर राव भी शामिल था. जवानों ने इस मुठभेड़ में डेढ़ करोड़ से भी अधिक के 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके बाद इस इलाके में और भी मुठभेड़ हुई थी और इलाके से नक्सली भाग खड़े हुए थे. अब एक बार फिर नक्सलियों ने इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के नाम पर एक युवक मनेश नरेटी की हत्या कर दी. इलाके में हुए मुठभेड़ के लिए बैजू नरेटी को जिम्मेदार बताया है.

जांच में जुटी पुलिस

परतापुर एरिया कमेटी की ओर से श्रीपुर और इंद्रपुर जाने वाले मार्ग में लगाए गए बैनर में नक्सलियों ने सरपंच रामजी धुर्वा पर भी आरोप लगाए हैं. उन पर डीआरजी जवानों और टीआई के साथ मिलकर कई लोगों अपने साथ जोड़कर अंदर इलाके की गुप्त सूचना देकर मुठभेड़ करवाने का आरोप लगाया है. बैनर में बिनागुंडा इलाके में हुए मुठभेड़ के लिए बैजू नरेटी को नक्सलियों ने जिम्मेदार बताते हुए धमकी दी है. मामले में कांकेर पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला का कहना है कि नक्सलियों की ओर से एक ग्रामीण की हत्या की सूचना मिली है. साथ ही बैनर भी लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

