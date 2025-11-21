भूखे मरते थे लोग, राज्य के बनने का साक्षी बना....NDTV कॉन्क्लेव में CM विष्णुदेव साय ने क्या-क्या बताया

छत्तीसगढ़ राज्य इस साल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है. साल 2000 को अस्तित्व में आया यह राज्य अब अपनी रजत जयंती (Chhattisgarh Foundation Day Silver Jubilee) वर्ष में प्रवेश कर चुका है. इस मौके को एनडीटीवी भी खास अंदाज में मना रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के गौरवशाली 25 वर्षों के उपलक्ष्य में NDTV आयोजित कर रहा है छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2025. एनडीटीवी के इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से राज्य का निर्माण हुआ तब से बहुत विकास हुआ. यहां लोगों को 24 घंटे में एक बार खाना मिलता था. भूख से लोगों की मौत भी हो जाती थी. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है.

25 साल में हुआ बेमिसाल विकास

सीएम ने कहा कि गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के बाद सबसे बड़ा काम ये हुआ कि वो कंलक अभिशाप हटा तब बीजेपी को चुना और रमन सिंह जी सिंह बने. तब सभी को भोजन का अधिकार मिला. यहां एक रुपये किलो में चावल मिलता है. 25 सालों में हर जगह विकास हुआ है, पानी पहुंचा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली. हमारे गांवों को बेहतरीन सड़कें मिली उसमें अटल जी खास योगदान है. शिक्षा और चिकित्सा के सेक्टर में भी खासी तरक्की हुई है.हमारे पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उन्होंने पिछले दिनों जो काम किया है उसके हम आभारी है, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है.

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ से खास लगाव

छत्तीसगढ़ सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का हमारे राज्य से खास लगाव है. क्योंकि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को करीब से देखा है. हम जब उनके पास जाते हैं तो उम्मीद से ज्यादा ही उनका आशीर्वाद मिलता है. एक समय प्रदेश नक्सलवाद में जकड़ा था, लेकिन अब वो समाप्त हो रहा है. डबल इंजन की सरकार का फायदा हुआ. हमारे जवानों ने साहत के साथ नक्सलावद से निपटा है और लड़कर सफलता हासिल कर रहे हैं. नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांस ले रहा है. जिनको देश दुनिया और विकास का कुछ पता नहीं था, उनके बारे में हमने सोचा, जिसके लिए बस्तर ओलपिंक हुआ.

छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल :‘मोदी गारंटी' पर फोकस

छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार के दो साल दिसंबर में पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास को प्राथमिकता देती है. उन्होंने बताया कि उनके सामने सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने की चुनौती नहीं थी, बल्कि यह भी जिम्मेदारी थी कि राज्य में विकास कैसे लाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का वादा किया था और इसे हमने ‘मोदी गारंटी' का नाम दिया. सिर्फ दो साल में ही हमने इन वादों को पूरा करने का काम किया है.”

सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं: