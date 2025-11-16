चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी ड्रग तस्करी को नाकाम कर दिया. NCB चेन्नई ने खुफिया जानकारी मिलने पर कार्रवाई की और दो महिला यात्रियों को पकड़ा गया. उनके चेक-इन बैग से करीब 28.080 किलो हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

NCB अधिकारियों ने बताया कि दोनों महिलाओं के चेक-इन सूटकेस में बड़ी ही चालाकी से यह ड्रग छुपाई गई थी. जांच में सामने आया कि यह गांजा थाइलैंड के फुकेट से खरीदा गया था और दोनों महिलाएं इसे भारत में सप्लाई करने के लिए ला रही थीं.

कौन हैं गिरफ्तार महिलाएं

इस मामले में गिरफ्तार एक महिला रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ी बताई जा रही हैं. शक है कि ज्यादा मुनाफे के लालच में महिला ड्रग तस्करी करने लगी.

वहीं दूसरी महिला पहले दुबई में हाउस मेड का काम करती थी और इस वक्त चेन्नई में रहती है. वह कभी-कभी तमिल फिल्म इंडस्ट्री (कोलिवुड) में छोटे-मोटे रोल भी करती रही है.

फुकेट में मिले थे 'ड्रग बैग'

पूछताछ में पता चला कि फुकेट एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने ही उन्हें ये सूटकेस थमाए थे और कहा था कि इन्हें चेन्नई तक पहुंचाना है. शुरुआती जांच से यह भी संकेत मिले हैं कि यह हाई-ग्रेड ड्रग्स चेन्नई में कुछ खास लोगों तक पहुंचाई जानी थी, जिनमें कोलिवुड इंडस्ट्री से जुड़े नाम भी हो सकते हैं.

नेटवर्क का पता लगाने में जुटी NCB

अब एनसीबी इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है. थाईलैंड के सप्लायर, भारत में फाइनेंसर और ड्रग लेने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है. एजेंसी का मकसद इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को खत्म करना है.

दोनों महिलाओं को एनडीपीएस एक्‍ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है.

