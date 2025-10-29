विज्ञापन
विशेष लिंक

गोवा से गिरफ्तार हुआ ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन, कार्रवाई में 1.3 किलो एमडी ड्रग्स जब्त

NCB मुंबई को सूचना मिली थी कि पुणे में एक शख्स ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है. सूचना के आधार पर 18 और 19 सितंबर को पुणे में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 502 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई.

Read Time: 2 mins
Share
गोवा से गिरफ्तार हुआ ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन, कार्रवाई में 1.3 किलो एमडी ड्रग्स जब्त

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में NCB ने करीब 1.341 किलो मेफेड्रोन (MD ड्रग्स) जब्त किया है और चार लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मुख्य सरगना (किंगपिन) और उसकी पत्नी भी शामिल हैं.

कैसे हुआ खुलासा

NCB मुंबई को सूचना मिली थी कि पुणे में एक शख्स ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है. सूचना के आधार पर 18 और 19 सितंबर को पुणे में एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 502 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. इसके बाद की गई छापेमारी में मुंबई स्थित सरगना और उसकी पत्नी के घर से 839 ग्राम मेफेड्रोन और बरामद हुआ.

गोवा के रिजॉर्ट से हुई गिरफ्तारी

जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को सरगना और उसकी पत्नी मिलकर चला रहे थे. दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत कई राज्यों में छिपते फिर रहे थे. लेकिन NCB की लगातार निगरानी और टेक्निकल ट्रैकिंग के बाद 25 अक्टूबर को गोवा के एक रिज़ॉर्ट से दोनों को धर दबोचा गया.

आरोपी के खिलाफ कई पुराने मामले

NCB की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी एक आदतन ड्रग अपराधी है. उसके खिलाफ 3 NDPS मामले पहले से दर्ज हैं — जिनमें NCB और राजस्थान पुलिस की कार्रवाई शामिल है. इसके अलावा मुंबई पुलिस के पास उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, पुलिस ने उसे “तड़ीपार (Tadipar)” घोषित किया हुआ है, यानी उसे मुंबई महानगर क्षेत्र की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NCB Action, NCB Mumbai News, Ncb Mumbai Updates, Syndicate Kingpin Arrested, Drugs Seized
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com